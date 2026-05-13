越南政府常务副总理范家足会见老挝万象市委书记、市人民议会主席阿沙庞通

5月12日下午，越南政府常务副总理范家足在会见来访的老挝万象市委书记、市人民议会主席阿沙庞通·西潘敦时强调，越南党和国家始终将越老特殊关系置于最为优先的位置。

范家足高度评价万象市委书记、人民议会主席一行此访的意义，为具体化两党、两国的高层协议，同时推动河内与万象两个首都之间的合作更加务实、有效做出贡献。

范家足强调，越南党和国家始终将越老特殊关系置于最为优先的位置，并将其视为两个民族具有长期战略意义的共同无价财产。他表示，越南政府已制定落实两党高层协议的计划，同时表示，万象与河内两个首都之间的合作关系需要放在两国特殊关系的总体框架中。

范家足建议，两个首都应提高两国高层协议以及越老政府间联合委员会第48次会议结果在两个地方部署的效率；协调落实好河内与万象2026-2030年阶段合作谅解备忘录；继续就符合双方潜力和优势的具体合作项目进行交流；同时建议万象继续为老越友谊公园、老越友谊大学等项目有效开展创造便利条件。

阿沙庞通·西潘敦向越南政府常务副总理通报了河内与万象两市委书记、人民议会主席之间非常实质、高效的会谈成果。

阿沙庞通·西潘敦希望，越南各位高层领导，特别是政府常务副总理范家足个人继续关心支持并指导，使两个首都的合作关系，特别是在经济社会发展合作项目方面取得最高成果。同时，推动河内企业加大对万象的投资力度，在各自首都建设贸易中心以及一些满足新时期两个首都发展需求的基础设施项目。（完）