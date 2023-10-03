越南政府向中央和国会提交自2024年7月1日起实施新工资薪酬改革总体方案

受政府总理的委托，越南内务部部长范氏清茶签签发了政府向国会代表提交关于干部和公务员管理工作报告。

报告内容之一是工资政策改革问题，这也是越共第十三届中央委员会第八次全体会议重点讨论的内容。

范氏清茶表示，政府责成内务部牵头，并与各部门和机构制定新工资制度6项具体内容。然而，从2020年至今，由于多种因素，特别是新冠疫情的不利影响，给国民经济和国家财政预算造成了许多困难，越共十二届十三中全会（2020年10月）和越共十三届四中全会（2021年10月）根据第27-NQ/TW号决议审议并决定推迟执行新的工资政策。

越南政府颁发了第24/2023/NĐ-CP号议定，其中规定了干部、公务员、职员和武装力量人员的基本工资。具体，从2023年7月1日起，越南上调基本工资至每月180万越盾，旨在减轻干部、公务员、职员和武装力量人员的困难，同时按基本工资标准对国家有功人员的养老金和生活补贴作出相应调整。

上述报告还指出，干部、公务员的工资和收入仍然偏低。范氏清茶说，为落实越共中央政治局和国会的意见，政府将根据第27-NQ/TW号决议，向中央和国会提交自2024年7月1日起实施新工资薪酬改革总体方案。（完）