越南政府召开2025年工作总结与2026年任务部署会议

越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏、书记处常务书记陈锦秀出席会议。



政府总理范明政在开幕致辞中指出，在喜迎越南共产党第十四次全国代表大会之际，回顾本届任期特别是2025年和2021-2025年五年规划的实施进程，世界形势复杂多变，诸多挑战前所未有，总体来看困难与挑战大于机遇与有利条件。



范明政分析称，国际方面，新冠肺炎疫情影响持续，大国战略竞争加剧，多地冲突升级，全球经济增长放缓，供应链受阻，金融风险增加，传统与非传统安全挑战交织。国内方面，多重外部压力叠加，经济转型任务艰巨，历史遗留问题亟待解决，中央和地方层面“重绘江山”机构调整重组需投入大量精力，自然灾害造成严重损失，给生产经营活动和人们生活带来巨大挑战。



范明政强调，在党的领导下，特别是以越共中央总书记苏林为首的政治局、书记处的领导下，在国会协作及整个政治体系、人民群众、企业界和国际友人的支持下，政府指导各部委、地方以高度决心和果断行动，同步有效推进各项任务，在各领域取得一系列重要成果。



其中，2025年经济增长率达到8.02%，位居地区和世界前列；宏观经济保持稳定，通胀得到控制，经济运行在合理区间；社会保障持续改善；国防安全不断巩固；对外合作深入推进；国家声誉和国际地位持续提升。



政府总理范明政迎接越共中央总书记苏林、国家主席梁强、国会主席陈青敏和书记处常务书记陈锦秀 图自越通社

在肯定成绩的同时，范明政也坦率指出仍存在不足和困难：经济结构转型、增长质量提升、科技创新等领域仍需加倍努力；宏观调控压力依然较大；环境污染、交通拥堵等问题有待解决；网络安全等领域仍存在复杂因素。



为进一步深入总结工作、明确任务，范明政要求会议聚焦四大讨论重点：



一、评估领导与调控成效



需审视各级政府是否展现出应有决心，是否提出并有效实施了 “扭转局面、转换状态” 、 “化危为机” 的解决方案，政策反应是否主动及时高效。



二、总结突出成果与亮点



要深入分析亮点、经济增长的支撑数据、战略性基础设施突破、文化社会民生进步、社会保障性住房与灾后恢复成效、国防安全与反腐败新亮点、对外合作成果以及中央和地方政府改革进展。



三、剖析不足与总结经验



需明确各领域瓶颈难点，区分主客观原因，分析地区差异，分享实践经验。关键在于坚决创新落实党和国家的方针政策，准确把握形势灵活应对，以及完善分级放权与监督检查机制。



四、谋划2026年重点任务



会议将研究新形势下的突破性对策，探讨如何落实越共十四大决议和政治局10项突破性决议，明确实现两位数增长并保持宏观稳定的关键突破口，以及在体制、基础设施、人力资源等领域的突破方向。在发展文化和社会事业、保护环境、保障国防安全以及对外工作方面，需要重点关注哪些问题？



按议程，会议将重点讨论2025年经济社会发展成果和2026年工作方向。越共中央总书记苏林将在会议上发表重要指导讲话。



越通社将继续对会议进行跟踪报道。（完）