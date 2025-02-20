20日，政府召开2025年2月份立法工作专题会议，对7项法案进行讨论并提出意见。



7项法案包括《紧急状况法》（草案）、《〈产品、商品质量法〉若干条款修改补充法》（草案）、《铁路法》（修正草案）、《民事司法互助法》（草案）、《引渡法》（草案）、《在服刑人员移交法》（草案）和《个人信息保护法》（草案）等。

政府副总理黎成龙代表政府总理引导会议。



在听取各部门作关于各法案的呈文、吸纳对各法案审定意见的报告等后，政府成员踊跃讨论了制定各法案的必要性、目标和观点；各项法案的基本政策内容，尤其是新的、具有突破性的内容，为破解发展的平定等奠定法律基础。

黎成龙在发表总结讲话时表示，上述法案具有重要和必要的措施，有助于提高刑事、引渡、服刑人员移交等领域的法律互助工作的效果；加强应对、及时和有效处理紧急情况钟的主动性。同时提升了国家对产品、商品质量的管理工作效力和效果；发展铁路基础设施，为发展高铁、城铁打造新空间；保护个人信息；确保个人和组织的和法权益；推动经济社会发展和与国际法相适应。



黎成龙高度评价政府成员和与会代表已以责任精神提出切合实际、有分量的意见。同时要求负责起草上述法案的部门吸纳意见，尽快按照法律规定完善各项法案，利于政府总理提请于今年5月召开的国会第九次会议审议。



各部门仔细核查各法案的内容，避免重复交叉，确保与其他法律的同步性和一致性，同时与各项越南为缔约国的国际条约相适应；加强分级分权，明确责任；削减行政手续等等。（完）