越南政府副总理：加快征地拆迁工作，让北南高铁项目顺利展开

“建设部需与各地方直接对接，实地核查，加快征地拆迁和安置工作，让北南高速铁路项目顺利展开”。这是越南政府副总理陈红河与各部委、地方政府召开的线上与线下相结合的会议上提出的要求。



会议于6月16日下午在政府驻地举行，旨在推进北南高速铁路项目征地拆迁工作的计划。



根据越南国会第172/2024/QH15号决议，北南高速铁路项目全长1541公里，起点为河内市玉回站，终点为胡志明市守添站，途经20个省市（行政区划调整后为15个）。项目规划建设23个车站，其中包括5个货运站。初步预计土地使用面积约为10827公顷，约有120836户居民需要搬迁安置。



会议上，相关地方领导汇报了准备工作的进展情况，并提出一系列建议，以解决存在的问题，加快推进征地拆迁和安置工作。



在会议上作总结时，陈红河副总理要求建设部与各地方直接对接，实地核查，特别关注线路经过的原始森林核心区、文化遗产地、国防安全区域以及人口密集地区。



尽管目前仅处于确定地图上线路途径的阶段，但各地方仍需主动掌握实际需求，准确测算用地面积，制定安置和迁坟方案，以便制定具体实施方案。



建设部与司法部协作，尽快完善政府决议，解决因省级行政区划合并所引发的规划问题。



关于财政资源，陈红河强调，服务于北南高铁项目的征地拆迁和安置工程是一个独立项目，使用中央财政预算。财政部必须制定具体指导意见，并发送给与该项目有关的15个省市以便开展实施。



对于各地方，陈红河副总理明确指出，项目实施的全部责任必须由省级政府承担，并要求相关厅局直接参与。每省必须成立省级指导委员会和工作小组，直接负责项目的组织和推进。在实施过程中，省级政府可将具体工作下放至乡级单位，但必须对中央负责。



陈红河还指出，在政府进行规划调整工作总体的同时，各地方也必须同步推进省级规划、分区规划以及车站周边的详细规划调整，旨在优化交通、商业和服务的连接，打造现代化、多层次、综合性的城市发展空间。（完）