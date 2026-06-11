在会见中，黎进珠对越日全面战略伙伴关系不断务实发展表示欢迎。他指出，日本首相高市早苗于今年5月初对越南进行的正式访问是一个重要里程碑，有助于进一步深化两国关系。他同时表示，支持日本通过在数字化转型、能源安全等领域的各项倡议，在地区和国际事务中发挥日益积极的作用。



黎进珠透露，除了出席第31届“亚洲的未来”国际论坛外，此次访日的另一个重要目的在于推动落实两国领导人所达成的各项承诺与协议。他建议双方继续巩固政治互信，促进各项合作机制，并于2026年在顺化市联合成功举办第二届越日地方合作论坛；同时，建议日本外务省在简化越南公民入境手续方面给予积极配合，为实现双向游客数量翻番目标创造便利条件。



越南政府副总理黎进珠会见日本外务大臣茂木敏充。图自越通社

茂木敏充强调，日本高度重视越南在落实“自由开放的印度—太平洋”（FOIP）愿景中的作用；高度评价旅居日本各地越南人所做出的积极贡献；并希望促进两国地方合作和民间交流；一致同意加强协调配合，通过加强高层互访、民间交流以及各项经济合作项目来确保将两国领导人所达成的协议落到实处。



另外，茂木敏充希望双方继续就共同关心的地区和国际问题开展高效合作。他表示，将尽早安排访问越南。（完）