越南政府副总理黎明慨分别与柬埔寨副首相孙占托和新加坡副总理颜金勇进行双边会晤

越南政府副总理黎明慨会见柬埔寨副首相孙占托时，对长期以来两国合作保持稳定发展势头，其中经济合作成为亮点，2024年一季度双边贸易额大幅增长表示高兴。他强调，密切团结、相互牺牲的精神始终是两国人民的宝贵财富。



孙占托认为，为实现双边贸易额增至200亿美元的目标，两国需要进一步加强经贸投资关系，柬埔寨政府鼓励越南企业加大对柬埔寨投资。



两国领导同意推动两国高层领导人互访和接触，继续有效落实双边协议与合作机制。双方重申，始终重视并把越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期可持续发展关系放在优先位置。



黎明慨强调，越南根据越柬友好关系和国际湄公河委员会（MRC）的相关规定，尊重柬埔寨在国家建设和发展事业中的合法利益，其中业包括德崇-扶南运河项目。



在此基础上，黎明慨希望柬方继续与越南和国际湄公河委员会密切配合，分享关于德崇-扶南运河项目的信息及对项目对湄公河流域水资源和生态环境的影响进行评估，确保流域国家利益和谐，促进流域可持续发展，造福人民。



黎明慨（左）会见新加坡副总理颜金勇。图自越南之声

*黎明慨会见新加坡副总理颜金勇时，双方高度评价两国在经济等领域的合作，一致同意尽快将关系提升至新高度，为越新合作成为东盟未来典范奠定基础。



黎明慨建议颜金勇继续关心，并推动《新加坡-越南互联互通框架协议》和绿色经济-数字经济关系有效落实； 扩大新兴技术领域优质外商直接投资（FDI）项目； 将VSIP工业园向智慧、绿色、可持续模式转型； 推动教育、培训、旅游、人文等领域合作。



黎明慨希望，两国将继续在东盟、联合国、亚太经合组织等地区和国际论坛上密切配合； 一致建设一个强大发展、团结、韧性、发挥核心作用的东盟共同体。



金勇强调了与越南经济局合作的潜力，并希望扩大合作范围。在双方已建立的绿色经济-数字经济伙伴关系框架基础上，新方建议两国在输电、氢能、碳信用、绿色金融等新兴领域研究实施合作项目。（完）