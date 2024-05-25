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越南政府副总理黎明慨会见日本伙伴
黎明慨建议继续注重推动群马县企业加大对越南优势领域的投资，如加工制造业、高科技农业和旅游业等；与河南省等越南地方加强合作；加强人力资源培训合作，扩大越南研修生名额；为旅居群马县近1.5万越南人在群马县安心生活、学习、工作提供帮助。
群马县知事山本一太高度评价越南人群为该县经济和社会发展以及促进该县与越南友好合作关系作出的贡献。
山本一太强调，将积极兑现各项合作备忘录和协议，旨在加强群马县与越南各部门和地方的友好合作关系。他表示，群马县企业对越南的投资额超80亿日元（约合6000万美元）。按计划，2024年，群马县知事将率领该县企业代表团访问越南，以进一步扩大该县对越南信息技术和数字化转型的投资。
会见出光兴产株式会社副社长Sakai Noriaki时，黎明慨建议出光兴产株式会社继续加强和扩大在越南的经营投资活动，特别是在能源转型等优势领域的投资；加强合作并支持技术转让，帮助越南企业更深入地参与世界和地区的供应链。
Sakai Noriaki表示，越南是该集团在全球最大的投资目的地。他强调，出光兴产株式会社将扩大在越南的投资和经营；继续与越南油气集团（PVN）及有关各方密切合作，推动宜山炼油化工联合项目有效稳定运行。
会见三井石油开发株式会社（MOECO）社长原田英典时，黎明慨高度评价MOECO在越南开展投资合作活动，包括乌门三号热电站项目B区块电气项目；建议MOECO扩大在越南的投资经营活动，加强合作，支持对越南进行技术转让。
原田英典承诺继续与PVN和有关部门紧密配合，早日开展各项目，确保项目的进度、质量和效果。（完）