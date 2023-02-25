越南政府副总理陈红河：采取有力措施 抓紧解决药品、医疗设备短缺问题

2月25日，越南政府副总理陈红河在河内与卫生部、财政部、计划投资部及多家中央医院领导代表举行座谈，重点讨论药品、医疗设备采购工作中面临的困难和解决方案。

陈红河表示，药品、医疗设备保障是当前热点问题，直接关系到每个人的身体健康。政府、政府总理正全力以赴，与有关部门配合，加强指导，迅速解决这一问题，保障人民群众的身体健康。

目前，卫生部正有效落实政府办公厅有关解决药品、医疗设备采购工作中存在的不足的第26号通知，制定实施《诊疗法》的详细计划。同时征求意见，完善有关医疗设备管理的第98号议定（98/2021/NĐ-CP）修正案（草案）。

陈红河要求卫生部抓紧完善法令草案，在本月内向政府总理审议通过。

此外，卫生部还就有关公立医院药品采购招投标的第15号通知（修正案）征求意见。

陈红河表示，对于特殊性、专业性问题，卫生部要制定切实可行的规定和相关实施细则，以明确职责，消除障碍。卫生部、财政部、计划投资部应抓紧修改部门管理范围内的各项规定和法令，为各家医院解决在药品、器械和医疗设备采购工作中面临的困难。

同日，范明政签发了有关确保服务于疾病诊疗工作的药品和医疗设备充足的第72号通知（72/CĐ-TTg）。其中要求各部、部级机构、政府机构、各省市人民委员会在其职能、任务和权限范围内，迅速进行检查掌握情况，及时指导和引导所属医疗机构大力实施必要的解决方案，确保服务于人民群众疾病诊疗工作的药品和医疗设备充足。

与此同时，政府总理要求各医疗机构在制定药品和医疗设备采购、招投标和组织开展解决方案等方面增强责任感、主动性和灵活性，发挥敢想敢干精神，做到公开、透明、科学、高效，避免浪费，严格遵守打击消极、腐败、利益集团的规定。

政府总理要求卫生部同有关部委、地方配合，督促各部委、机关、单位和地方贯彻落实该通知，在2023年3月内克服药品、生物制品、医疗物资和设备短缺问题。（完）