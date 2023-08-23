越南政府副总理陈红河：将政策融入企业经营实践

8月23日，越南工商联合会（VCCI）与越南可持续发展企业理事会（VBCSD）联合举行题为“全球绿色竞赛：从战略到可持续商业实践”的2023年第10届越南可持续发展企业论坛（VCSF 2023）。

越南政府副总理陈红河在论坛上发言时强调，为了实现越南的可持续发展目标（SDGs）和各项承诺，需要将与自然有关的行动计划和政策融入企业经营战略、计划和实践中。应当投入基于自然的解决方案，以增强生态系统服务，减少温室气体排放量，增强对气候变化的抵御能力，为创新和增长创造新的机会。

陈红河副总理建议，除了大型企业之外，国民经济的支柱——中小型企业也需要主动地参与可持续发展进程。

越南政府副总理陈红河指出，各家企业还需要努力为保护自然、保护生态多样性做出贡献。 同时，各家企业应当充分利用第四次工业革命的成果，推动数字化转型，进而采取有力措施促进可持续发展。

越南工商联合会副主席、越南可持续发展企业理事会主席阮光荣先生介绍当前全球可持续商业趋势时强调，企业界需要重新定义企业的成功，不仅仅是财务数字，现在还包括适应、承受前所未有挑战的能力，以及企业需要将其成功与社区、社会和环境可持续利益相挂钩，迈向绿色增长。（完）