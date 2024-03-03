新闻
越南政府副总理陈红河：为富安省发展创造更多动力
越南政府副总理陈红河在富安省人民委员会3月3日召开主题为“富安省——发展的梦想”的2024年富安省规划发布仪式暨招商引资工作会议上如是强调。
越南国会主席王廷惠、政府副总理陈红河等出席会议。
根据规划，到2030年，富安省将成为现代化、可持续发展的省份。 富安省充分利用海洋优势，重点发展冶金、炼油、能源、旅游、高科技农业、海运和物流等支柱产业。
到2050年，富安省将建成经济多元化、繁荣的省份；经济总体发展水平达到全国中等偏上水平。
该省力争2035年做到预算收支平衡； 是南中部沿海地区的海洋经济中心； 拥有智慧、绿色、可持续、特色的城市体系。
越南政府副总理陈红河在发布仪式上向富安省领导移交《2021-2030年富安省规划和2050年愿景》的决定。
陈红河在会议上发表讲话时强调，该规划将为富安省发展成为中部沿海地区的蓝色经济中心之一以及国内外企业的投资乐土等创造新机遇并开辟新的发展空间。
为实现上述宏伟目标，陈红河副总理建议富安省勇于创新，开拓未来发展道路，成为适宜投资、适宜奉献、适宜体验的省份。
陈红河强调，富安省应抓紧制定实施计划，并确定实施规划中各方案和项目的主要内容、进度和资源。同时，对相关计划进行核查，确保规划的统一性和配套性。
在会议上，富安省向14家企业授予投资许可证。（完）