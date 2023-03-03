越南政府副总理陈红河在亚洲零排放共同体会议上提出多项重要倡议

陈红河副总理在会议上发表讲话时表示，本次会议对促进减少温室气体净排放领域上的政府间合作、促进该地区的可持续发展具有重要意义。



值此机会，陈红河副总理强化越南在应对气候变化、减少温室气体排放，增加可再生能源份额，履行越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上所作出的承诺，包括与 G7 国家和其他合作伙伴建立公平能源转型伙伴关系 (JETP)等的承诺和努力。



为了将承诺转化为切实行动，服务于本地区各国的共同利益，陈红河副总理在会议上已提出了多项重要倡议，如建议各国合作建立区域碳市场、研究和技术转让中心、设立科研扶持基金以及高素质人力资源培训中心等。



另一方面，陈红河副总理强调要凭借促进数字化转型，加强政策和技术方面的交流和对话，来提高减排措施实施的有效性，同时确保成功落实经济社会发展目标。



会议上，与会代表一致同意通过《亚洲净零排放共同体联合声明》，为亚洲未来加强在包容性、公平、可持续能源转换等领域上的合作指明了方向。（完）