越南政府副总理陈红河出席2023年联合国水大会期间举行多场双边会面

越南通讯社驻联合国记者报道，出席大会期间，越南政府副总理陈红河分别与荷兰国王威廉-亚历山大·克劳斯·乔治·费迪南德（Willem-Alexander Claus George Ferdinand），联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres），美国内政部长德布·哈兰德（Debra Haaland），新加坡永续发展与环境部长傅海燕（Grace Fu）和印度饮水供应和环境卫生部长謝卡瓦特（Gajendra Singh Shekhawat）举行双边会面。



陈红河副总理会见荷兰国王威廉-亚历山大·克劳斯·乔治·费迪南德时表示希望荷兰王室和国王本人继续支持越南与荷兰两国关系的全面发展，其中包括在绿色转型、可再生能源、水资源管理和气候变化应对等领域向越南提供资金支持和技术转让。荷兰国王威廉-亚历山大·克劳斯·乔治·费迪南德表示愿意支持越南绿色转型进程，其中包括有效管理和利用水资源。

在会见联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯时，越南政府副总理陈红河表示希望继续得到联合国在技术咨询、专业知识、财政资源和技术方面的支持，协助越南实现可持续发展目标、应对气候变化和确保水资源安全。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯指出，越南是联合国的典范可靠伙伴，联合国将继续推动国际经济和金融机构改革，旨在更好地保障发展中国家的利益。



在会见美国内政部长德布·哈兰德时，陈红河副总理建议美国加大对越南在水资源数据库系统建设和管理、水资源预警、湄公河地区水资源管理等方面的支持力度。美国内政部长德布·哈兰德申明美国将越南视为本地区的重要伙伴；强调将在水资源管理、生物多样性保护、教育和培训等领域加大对越南的支持力度。

会见新加坡永续发展与环境部长傅海燕时，陈红河副总理建议双方制定具体合作计划，协调落实气候变化和水资源承诺；鼓励新加坡企业利用低碳排放的先进技术在越南进行投资兴业。傅海燕部长同意推动两国在资源管理、应对气候变化和能源转型等领域的密切合作。



在会见印度饮水供应和环境卫生部长謝卡瓦特时，陈红河副总理建议双方在水资源管理、气候变化应对、自然灾害预警、水文气象和绿色能源等领域加强合作和互相分享经验。 謝卡瓦特部长表示希望双方有效落实已签署的合作协议，特别是涉及水资源、气候变化、自然灾害和洪水预警等领域的合作协议。（完）