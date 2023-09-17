越南政府副总理陈红河会见古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯

陈红河强调，越南共产党、国家、政府、国会和越南人民始终铭记古巴给予越南的切实帮助；一向重视维护并深化越古团结传统与全面合作关系；愿与古巴人民的正义革命事业并肩同行，并且继续与古巴携手渡过当前难关。陈红河认为，今后双方应继续保持密切协作配合，为两国企业加强贸易与投资合作关系创造便利条件，从而本着两国高层领导的指导意见和愿望推动经济合作关系与良好政治关系相匹配。曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯强调，古巴一向视越南为亲兄弟；高度评价并感谢越南给予古巴积极帮助，特别是在美国对古巴实施禁运背景下向古巴提供大米。曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯评价称，越古两国关系正处于良好发展时期；越南国会主席王廷惠2023年4月访越以及古巴全国人民政权代表大会（国会）主席本月底访越，纪念古巴领袖菲德尔·卡斯特罗造访广治省解放区50周年等已充分体现了这一点。曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯同意指导各有关部门、机关进一步密切与越南的合作，推动两国经贸投资，特别是农业、药品、生物技术、基础设施建设等领域合作关系向前发展，认为双方经贸合作关系进入新发展阶段的条件已经成熟。同日，陈红河会见了古巴建设部部长雷涅·梅萨·比利亚法尼亚（Rene Mesa Villafana），走访越南企业在古投建的第一个也是唯一一个经济园区——ViMariel工业园区并讨论进一步提升在古越资企业运营质效的措施等。

当地时间9月16日下午，在出席“77国集团和中国”峰会并对古巴将进行工作访问期间，越南政府副总理陈红河一行走访了越南企业在古投建的第一个也是唯一一个经济园区——ViMariel工业园区。



越通社驻哈瓦那记者报道，ViMariel 是古巴向一家外资企业授予有限期开采特许权的首个项目。ViMariel占地面积156公顷，位于马里埃尔特别开发区，距离首都哈瓦那不到50公里，正被发展成为古巴最大的工业园区。





截至目前，马里埃尔发展特区办公室主任安娜·特雷莎·伊加萨·马丁内斯(AnaTeresaIgarzaMartínez)透露，目前特区批准了64个投资项目，投资总额33亿美元，其中44个项目已经投运。越南在马里埃尔特别开发区开展的投资项目数量排名第二。越南计划与投资部目前也积极协助特区开展贸易与投资促进活动。



陈红河强调，马里埃尔特别开发区在引进原料、材料和机械制造投资项目，从而助推古巴农业、建筑业等重要经济产业复苏方面起着举足轻重的作用。陈红河建议ViMariel工业园区的投资方吸引实力强、声誉好的企业开展可行性项目。这是越古两国之间经贸、投资合作关系的形象。



马里埃尔特别开发区是古巴引进外资的重点项目。这一战略经济园区目前吸引了来自墨西哥、西班牙、巴西、比利时、荷兰、意大利和越南等21个国家的企业前来深耕发展。马里埃尔特别开发区的支柱产业为物流服务、生物技术、生物制药业和先进制造业等。

凭借配套先进、互联互通性强的基础设施，马里埃尔特别开发区将为越南和其他国家投资商带来诸多机会。这同时也是投资商进军颇具潜力的拉丁美洲、加勒比地区地区、南美地区的桥梁等。（完）