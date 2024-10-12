越南政府副总理陈红河会见中国铁路企业领导

10月11日下午，越南政府副总理陈红河在政府驻地会见正在越南进行工作访问的中国铁建股份有限公司（CRCC）、中铁十六局集团有限公司(CRCC16)等的领导。

陈红河建议中国铁建向越南分享国有企业建设、经营模式，掌握科技进步，培养高素质人才等方面的经验和技术转让。

此外，中国铁建还可以与越方有关单位和企业合作，开展越中智能交通连接项目，将其作为合作和技术转让的典范。

陈红河强调，中国铁建在越南开展的合作投资项目对于落实两党两国高层领导人的指示具有重要意义。双方合作共促发展，带来实实在在的利益，尤其是为实现“一带一路”政策、促进双边和多边贸易经济互联互通作出贡献。

陈红河希望中国铁建在越南的合作项目超额完成、高质量完成。跨境合作问题必须从设计阶段就开始考虑，以确保施工进度。此外，各项目必须满足绿色、环境友好、与自然环境协调、适应气候变化等标准。

中国铁建董事长戴和根表示，愿与越南铁路总公司和长山建设公司保持密切合作，有效实施越南交通基础设施项目。

在越南，中国铁建参与的合作项目包括越南铁路信号信息现代化项目、提供铁路建材、参加制定老街-河内-海防铁路路线规划等。

戴和根表示，中国铁建希望除了铁路、公路、地铁等项目外，还可以将合作范围拓展到海港、机场建设、绿色能源开发等领域，其中采用新技术、环境友好型的新材料等。（完）