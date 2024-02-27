越南政府副总理陈红河会见中国电建集团领导

2月27日中午，越南政府副总理陈红河在政府总部会见了中国电力建设集团有限公司总经理王斌先生。

越南政府副总理陈红河高度赞赏中国电建集团卓有成效的投资和经营活动，在全球范围内应用许多先进、现代技术，特别是在能源和基础设施建设等领域。

越南政府副总理陈红河表示，在越中全面战略伙伴关系以及两国高层领导人的重视和指导下，越中两国有许多有利条件开展跨境连通，服务经济、投资和商业活动的交通基础设施建设项目。

目前，越中两国已签署两份关于加强跨境铁路发展合作的谅解备忘录和共同推动越中“两廊一带”框架与“一带一路”倡议对接的合作计划。据此，连接交通基础设施的各个工程将成为两国合作关系的象征。

在能源领域，越南政府副总理陈红河表示，越南已发布《2021-2030年国家电力发展规划和2050年愿景》（以下简称《规划》），其中为可再生能源发展预留了巨大的发展空间。《规划》还明确，保障电力系统稳定均衡，解决氢、氨等可再生能源新燃料储存、运输和使用问题等。

越南政府副总理陈红河欢迎包括中国电建集团在内的中国企业参与越南各项可再生能源项目；希望这些项目将成为有效、高质量合作的典范。

中国电力建设集团有限公司总经理王斌先生表示，中国电力建设集团与越南企业在项目实施、现场人力资源培训等方面有着密切的合作关系。

目前，中国电建正在实施多项可再生能源项目，特别是在中国发展可再生能源过程中的储能解决方案，以确保电力系统的稳定、平衡和安全。此外，中国电建还拥有丰富的经验、能力和资源来实施高速公路、高铁等交通基础设施项目。（完）