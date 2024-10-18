越南政府副总理陈红河会见中国太平洋建设集团越南Pacific公司董事长吴静

10月18日，越南政府副总理陈红河在政府总部会见中国太平洋建设集团越南Pacific公司董事长吴静。

会上，陈红河欢迎中国龙头企业赴越南探索投资合作机会，开展代表中国科技发展水平和适合越南需求的大项目。

陈红河强调，两国政府十分关注战略性连接两国的交通基础设施项目和工程，重点是铁路交通；推动跨境标准轨距铁路（老街-河内-海防、同登-河内、芒街-下龙-海防）的建设。这些都是促进两国经济发展的重要项目，也是在“一带一路”倡议下连接越中两国与地区国家的重要项目。

陈红河建议太平洋建设集团选择合适的越南合作伙伴共同设计和施工，并在项目投资过程中进行技术转让和人力资源培训。此外，集团的项目和作品需要展现现代性、可持续性，并贴近绿色转型和数字化转型的趋势。

吴静表示，太平洋建设集团是一家投资、建设、运营和管理基础设施的企业。该集团已直接参与各种形式的项目1000余个，投资、建设和管理基础设施项目和工业园区。

目前，该集团已与河内市人民委员会签署为期5年的投资和基础设施建设谅解备忘录，同时该集团还同越南建设进出口股份总公司（Vinaconex）一起与河内交通局签署了关于建设四莲大桥和高速公路以及河内城市铁路项目（5号线）的投资项目合作备忘录。

吴静强调，在越南，太平洋建设集团不仅关注投资项目，而且还注重研究、技术转让、人力资源培训等。（完）