越南政府副总理陈红河会见中国土木工程集团有限公司总经理

陈红河在会见中表示，发展现代化高速铁路是越南党和国家确定的战略任务之一，是当前阶段的优先事项。在越中全面战略合作伙伴关系框架下，发展现代化高速铁路系统，包括连接两国的高铁线路，已被两国高层领导人纳入议程，体现了高度的政治决心。



越南欢迎包括CCECC在内的中国企业积极与越南企业合作，以便在参与投资建设越南现代化高速铁路过程中，提升技术、质量和价格竞争力。



陈红河补充说，在发展现代化高速铁路系统的过程中，越南希望借鉴中国的经验和做法。像CCECC这样的中国企业，在技术转让和支持越南企业掌握并共同发展现代化铁路技术方面发挥着重要作用。



越南政府副总理陈红河会见中国土木工程集团有限公司总经理陈思昌。图自越通社



陈红河表示，越中企业之间的合作将有助于构建两国稳健友谊，并建议CCECC制定长期、共享利益的投资和经营方向，为越南铁路建设和工业生态系统发展作出贡献。



陈思昌表示，CCECC已在中国和其他国家实施了多个高铁项目，并希望能够参与括连接两国的高铁线路在内的越南高铁项目。



陈思昌承诺，如果被选中，该企业将确保工程项目按时、按质、按量交付，并与越南合作伙伴紧密合作，分享和转让技术，推动越南铁路的可持续发展。”（完）