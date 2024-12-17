12月17日下午，越南政府副总理陈红河在政府总部会见了中国铁路通信信号集团董事长楼齐良。

陈红河在会见中表示，双方一致同意深化和提升全面战略合作伙伴关系水平，构建具有战略意义的越中命运共同体。这为两国企业实施合作协议和项目，特别是在铁路领域的合作奠定了重要基础，确保两国和两国企业的共同利益。

陈红河高度评价中国高铁的全面突破性发展；希望CRSC及中国领先铁路公司与越南企业和合作伙伴紧密合作，推动越南铁路行业发展，满足未来发展的需求。

“越南铁路行业当前的任务是逐步接触并掌握从研究、设计、施工到运营、管理的现代技术。”陈红河希望CRSC在实施战略性互联铁路、城市铁路和高铁项目中支持越南铁路总公司和相关企业实现这一目标，并进行技术转让。

此外，希望CRSC集团向越南铁路管理部门分享经验，提供技术咨询，协助其制定铁路行业的规范、标准和法律框架，特别是在铁路运输信号控制领域中。

陈红河建议CRSC与越南交通运输部及其他相关部门和企业合作，研究推进越中具有战略性的三条跨境铁路线路的实施，同时考虑参与河内和胡志明市的城铁项目。

楼齐良表示，CRSC除了参与研究建设部分铁路线路、改造北南铁路部分路段的通信信号系统外，也希望有机会为越南提供安全、优质、价格具有竞争力的高科技铁路产品与服务，满足数字化转型要求。

CRSC愿以合适的形式参与投资，与越南分享经验，支持人才培养，并进行研发合作；与越南合作伙伴交流，实施具体铁路项目与合作计划，为落实两国高层领导的共识做出切实贡献。（完）