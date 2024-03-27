越南政府副总理陈流光会见日本国际协力机构高级副总裁

陈流光副总理欢迎山田顺一赴越出席“新纪元中越日联合倡议（第一阶段）”启动会议，为两国带来新的合作机遇。



陈流光副总理向山田顺一介绍了国家预算管理机制，越南近期在纾解使用日本官方发展援助资金项目实施过程中面临的困难和障碍，以及在加快实施进度中做出的努力。



会见中，山田顺一表示，近期日本官方发展援助（ODA）资金拨付率大大提升，强调JICA愿与越南就实施11个各地方基础设施发展项目进行商讨，其中包括审议这些项目可在国内进行招投标的可能性，旨在缩短投资准备时间；建议越南对来自JICA、世行和亚行等其他赞助商的中期预算计划外补充贷款款项制定法律框架。



双方都强调将在纾解每个项目的困难和障碍中保持紧密配合，从而加快施工进度缓慢的一些项目，尤其是大水镬医院第二分院、越日大学项目等。



从1992年至今，日本是越南最大ODA援助国，向越南提供ODA资金超2.7万亿日元，其中无偿援助近1000亿日元，技术支持近1800万亿日元。日本向越南提供的ODA占越南双边发展援助的30%以上。2023年，日本向越南提供的ODA资金达1000亿日元以上，创下2017年以来新高。(完)

