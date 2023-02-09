越南政府副总理陈流光会见中国驻越大使熊波

2月8日上午，越南政府副总理、越中双边合作指导委员会越方主席陈流光在政府总部会见了中国驻越特命全权大使熊波。

会见中，陈流光和熊波共同盘点了越中全面战略合作伙伴关系在2022年里所取得的成果，深入讨论促进双边关系未来继续向前发展的措施。

双方对两党、两国关系近期取得诸多积极进展，特别是越中双边高层互访频繁，经贸和投资合作关系不断走向纵深给予好评。

双方强调，越共中央总书记阮富仲最近对中国进行正式访问对双边关系具有特别重要的意义；并认为，两国各级各部门今后的重点任务是共同切实推动阮富仲访华期间发表的联合声明及所签署的各项合作协议落地见效。

陈流光希望双方继续促进高层互访和接触，有效召开越中双边合作指导委员会第十五次会议，促进两党和两国各部门、机关、团体和地方之间的交流活动有效开展等。

此外，陈流光提议双方继续推动越中贸易朝着平衡方向发展；推动投资合作规模和质量双提升；配合解决部分合作项目存在的问题；为在疫情后尽快恢复旅游合作做好准备等。

熊波对陈流光所提出的意见表示赞同并指出，中国驻越大使馆将继续发挥好两国各部门、地方之间的桥梁纽带作用，推动高层共识落地，为越中全面战略合作伙伴关系发展做出贡献。

熊波强调，中国支持越南建设独立自主、高质量发展、深度融入国际社会的经济体；愿同越南携手推动两国经贸等各个领域合作走深走实等。（完）