越南政府副总理阮文胜：白梅医院第二院区要成为区域高端医疗核心

阮文胜对卫生部、白梅医院及相关单位为推动宁平院区顺利投运所作出的努力表示祝贺。他强调，党和国家始终秉持“人民健康是最宝贵财富”的理念，健康是人民幸福、优质人力资源和国家实现快速可持续发展的基础。投资医疗就是投资发展，保障人民健康既是目标也是动力，更是一项十分重要的政治任务。



阮文胜高度评价白梅医院按照“多院区、一体化”模式推进发展的方向，实现医疗专业、医院管理、人才培养、科研、服务文化和数字化转型的统一。他希望宁平院区建设成为区域高端医疗中心的核心，成为中央医疗体系与地方医疗体系的重要纽带，打造宁平省、红河三角洲南部、北中部及周边地区群众信赖的优质医疗机构。



阮文胜要求卫生部、宁平省和白梅医院深入贯彻“一个白梅、两个院区、统一质量标准、统一管理体系、统一服务文化”的方针，重点做好以下工作：坚持最高医疗专业标准、最严格诊疗流程和最强责任意识，确保两个院区真正实现同质化发展；培养高素质医疗人才，营造人文、专业的工作环境；在科技创新和医疗数字化转型方面发挥引领作用；充分发挥区域医疗核心作用，建立现代、透明、高效、可持续的医院管理模式。国家将继续支持卫生部门、宁平省和白梅医院充分发挥已投入资源效益，更好服务人民，为建设现代化、人文、公平、高效并与国际接轨的越南医疗体系作出贡献。



越南卫生部长陶红兰表示，宁平院区的正式投运，体现了政府充分发挥国家投资效益、扩大优质医疗资源覆盖面、缓解中央医院压力、让高水平医疗服务更加贴近群众的决心。



各位代表参观白梅医院宁平院区各临床科室、门诊，并看望慰问住院患者。 图自越通社

她要求医院确保医疗质量和患者安全，逐步实现两个院区医疗服务的同标准、同质量，完善专业流程和质量管理体系；主动保障人力、资金、药品、耗材和医疗设备供应；加强专家轮岗交流和本地人才培养，重点发展急诊、重症医学、心血管、卒中、肿瘤、外科、医学影像和检验等重点专科；按照规划推广新技术，加强数字化建设，实现院区间数据互联互通和远程会诊，运用现代科技提升医院管理水平；充分发挥区域最高级别医院的作用，加强对宁平省及周边地区医疗机构的培训、技术转移和专业支持；持续改善医院服务环境，弘扬医德，坚持以患者为中心，以群众满意度作为衡量医疗服务质量的重要标准。



白梅医院院长陶春基副教授表示，按照卫生部部署，医院制定了以“基础设施同步、法律手续完善、医疗标准统一、患者绝对安全”为核心的运营方案。过去6个多月，医院围绕机构设置、人力资源、基础设施、医疗设备、信息技术、人才培养、医疗技术和运营管理等方面同步推进数千项工作。



目前，宁平院区已具备全面运行条件，医院规划床位1000张，设有21个临床科室、6个医技科室，占地面积超过20公顷，拥有现代化基础设施。来自河内总医院的1300多名干部、医护人员和职工已调配至宁平院区，其中包括众多知名专家和高级专科医生。



陶春基强调，宁平院区是白梅医院统一体系的重要组成部分，医院将把百余年来积累的医疗专业水平、质量标准、创新精神和优良传统全面延伸至宁平院区，让当地及周边地区群众在家门口即可享受高质量、及时、人文的医疗服务。（完）