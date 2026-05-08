越南政府副总理阮文胜会见亚马逊云科技高层领导

阮文胜对AWS乃至亚马逊集团多年来在越南的经营活动表示欢迎并给予高度评价。他指出，这些活动为越南实现数字化转型目标、巩固数据基础设施以及培养高素质人力资源作出了积极且切实的贡献。



阮文胜副总理强调，越南正努力推动科学技术发展、创新创业与数字化转型，旨在实现更迅速、更可持续的发展，巩固战略自主权，并为经济社会发展创造强力突破。越南主张加强融入国际一体化进程，争取外部资源，为发展目标服务。



亚马逊云科技副总裁昆特·西蒙评价称，越南的投资环境得到了极大的改善，越南政府始终鼓励包括亚马逊云科技在内的外资企业在越南开展投资经营，尤其是投资具有战略意义的项目。



昆特·西蒙认为越南市场拥有巨大潜力，并表达了希望加强在越投资的愿望。她表示，AWS致力于将最优质的服务带到越南，为越南数字化转型进程贡献力量，从而推动美越两国在科技领域中的合作关系强劲发展。



阮文胜表示，数字基础设施，包括大型数据中心和云计算，是关键的基础设施，人工智能作为基础技术，是提升国家竞争力的核心要素，被视为越南的战略性技术。越南目前正在不断完善透明且便利的法律环境，旨在为企业在这些战略性技术领域的投资与经营活动创造良好条件。



阮文胜副总理希望AWS继续发挥其在资源、技术和培训方面的优势，支持越南发展数字基础设施，并为越南培养高素质人力资源提供帮助。（完）