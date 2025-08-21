越南政府副总理阮志勇：没有人才，技术无法创造突破

8月21日上午，越南政府副总理阮志勇出席在河内理工大学举行的“越南人工智能学院”项目发布仪式。该项目由国家创新中心（NIC）、河内理工大学与美国英伟达集团（NVIDIA）合作实施，旨在落实越南政府与英伟达集团此前签署的合作协议。

没有人才，技术无法创造突破

在发布仪式上，阮志勇表示，此次活动正值越美关系正常化30周年以及两国建立全面战略伙伴关系进入第三年，因此具有特别意义。该活动标志着落实一系列重要协议，包括越美政府于2023年9月签署的科技与半导体合作高层协议，以及越南政府与英伟达于2024年12月签署的合作协议等的重大进展。

阮志勇强调，若缺乏人才，科技无法创造突破。要在科技发展、创新创造中取得实质性成效，必须拥有一支数量充足、适应力强、技能现代、思维创新并能高强度工作的高素质人力资源队伍。这不仅是越南的竞争优势，更是推动国家在新时代实现跨越式发展、繁荣富强的关键因素。

他指出，“越南人工智能学院”项目是政府、学校和企业三方合作的典型模式，体现了多维度的高科技人才培养方式。

对于河内理工大学，阮志勇要求加快教师培训和认证进程，以充分发挥该项目的潜力。同时，需研究将人工智能培训内容纳入正式课程与应用研究活动，并加强与科技企业的合作，提升企业的数字能力。

项目开展第一年培训至少2000人

河内理工大学副校长阮丰田副教授介绍说，该项目目标是培养符合国际标准的人工智能人力资源，以满足数字化转型、数字经济以及人工智能在国家重点行业应用的迫切需求。河内理工大学是越南唯一一家获英伟达集团选定为DLI-EP认证合作伙伴的高校。

通过开设培训课程，河内理工大学的学生将有机会掌握人工智能及其应用的知识，并接触英伟达的先进技术。除学生外，该项目还将面向企业和政府机构的干部与专家，帮助他们掌握在英伟达平台上应用人工智能所需的知识与技能。培训过程将逐步形成人工智能专家网络，支持企业、组织和地方在AI应用中的发展，从而推动AI培训模式在全国范围内的推广。

河内理工大学设定的目标是：首年培训至少2000名学员（包括学生、企业与政府机构人员）；第二年培训规模扩大至6000人；第三年达到8000至10000人。（完）