越南政府副总理阮志勇：发展智慧城市要有路线图，避免盲目跟风局面

工作组由副总理阮志勇担任组长，建设部部长陈鸿明和科技部部长阮孟雄任副组长，成员包括各部委、行业、6个中央直辖市等的领导以及企业、研究机构代表。



工作组的职责是协调、指导合格的地方制定并实施智慧城市发展规划，确保按既定路线推进；同时督促检查相关方案落实情况，汇总并向政府总理报告存在的困难和障碍，提出解决方案，完善相关政策和法律体系。



阮志勇在会议上发表总结讲话时强调，智慧城市发展不是选择题，而是各国面向可持续发展、提升人民生活质量、加强城市治理和管理的必然趋势。



会议场景。图自越通社

目前，越南正在推进智慧城市建设，各地已取得一定的初步成果，但总体上仍以自发为主，缺乏统一协同、缺乏统一法律框架和协调机制。因此，阮志勇指出，成立跨部门工作组正当其时、十分必要，旨在总体协调、制度建设、问题解决，并支持各地特别是6个中央直辖市在试点实施过程中有效推进智慧城市发展。



阮志勇指示建设部牵头并同科技部及有关部门起草智慧城市发展议定，并于8月15日前呈报政府审议；负责于7月底前完成“2018-2025年越南智慧城市可持续发展方案及2030年愿景”（即950号方案）总结；于7月20日前颁布工作组活动规章及计划。各地需根据各部委指导，及时审查和调整本地智慧城市发展提案。相关单位须在7月25日前制定本单位行动计划并提交工作组。



阮志勇要求工作组成员积极建言献策，严肃履职。同时强调要制定清晰可行的实施路线图，推动本土智慧城市相关产业发展，减少对进口的依赖，提升国内制造能力，实现“以产顶进。他还强调，要将数字化转型与智慧城市建设相结合，选择部分乡、坊作为试点开展，有步骤地投资实施，避免“盲目跟风、遍地开花”局面导致的资源浪费、时间流失与机遇错失。此外，阮志勇还强调，发展智慧城市要积极探索公私合作模式（PPP）。（完）