越南政府副总理阮志勇对中国浙江省进行工作访问

越南政府副总理阮志勇在会见中强调，越中全面战略伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体发生了积极的变化，并重申2025年越中人文交流年的特殊意义。阮志勇希望加强交流，学习中国在推动民营经济和自由贸易区发展以及中国，特别是浙江省包括宁波市的改革开放突破性政策等方面的经验。



宁波市市长汤飞帆强调，宁波市党委和政府高度重视与越南的关系，并对与越南在贸易投资领域的合作关系，以及地方合作关系所取得的积极成果表示高兴。他相信，越南-中国全面战略合作伙伴关系，特别是国际贸易合作和未来工业发展中的合作将继续强劲发展。

越南政府副总理阮志勇造访宁波自由贸易区。图自越通社

阮志勇表示，越南正在研究和制定突破性政策，以推动金融中心和自由贸易区的建设，包括岘港自由贸易区；强调越南主张推动私营经济发展，使私营经济成为国家增长的重要动力。基于两国之间的政治互信和良好合作关系，副总理建议宁波自贸区领导分享自由贸易区发展的政策、模式和经验，特别是在宁波自贸区试点的政策以及支持私营经济发展的特殊政策。

政府副总理阮志勇访华期间，越南代表团还与浙江省改革和发展委员会和工商业联合会举行工作会议，并造访了阿里巴巴集团与大华集团。

在交流中，各合作伙伴高度评价越南经济社会发展成果以及在改善投资环境和推动民营经济发展下定的决心，同时分享了改善投资营商环境的经验，其中包括“一站式”综合服务窗口模式。合作伙伴对越南政府对包括中国企业在内的外国投资者所作的承诺印象深刻，并强调，将继续积极为两国关系，特别是在未来的贸易和科技领域的合作作出积极贡献。（完）