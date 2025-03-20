越南政府副总理阮志勇对中国广东省进行工作访问

阮志勇在会见广东省常务副省长张虎时对广东省在经济社会发展中取得值得钦佩的成果表示祝贺；高度评价越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体呈现全面、积极发展势头，充分体现在政治互信得到加强，经贸、投资和旅游合作呈现积极发展势头，民间交流和地方合作较为活跃、务实和高效。



阮志勇表示，越南重视和希望学习借鉴包括广东在内的中国关于改善投资环境、发展民营经济，自贸区和高科技园区等新经济模式的政策和经验。



张虎向阮志勇介绍了广东省的实践经验，强调了民营经济的巨大贡献。他同时强调，广东省政府和企业希望继续巩固和发展与越南各伙伴的关系，推动投资合作、供应链对接，按照互利共赢方针参与发展交通基础设施和对接。



阮志勇欢迎中国企业，特别是广东省企业赴越投资兴业，表示希望合作不仅限于提供资金，而还是管理经验、技术、高质量人力资源培训合作，尤其是重点交通项目、发展创新中心、大数据、半导体和人工智能等等。



关于文化合作，阮志勇建议广东省为推动两国和两国各地方之间的文化交流、旅游发展等创造便利条件。他同时感谢广东省政府已保护越南青年革命同志会旧址。



在与广东省发展改革委朱伟进行工作座谈时，阮志勇建议该委员会分享关于发展民营经济的经验，援助民营经济和民营经济与其他经济成分相辅相成的支持政策，发展经济特区、高科技园区，制定吸收人才和便利营商环境等的支持政策，制定吸引人才和便利营商环境经验等等。



在坦率的气氛中，朱伟已分享了广东省在具体化中共中央关于发展民营经济的主张，开展实施行政管理革新试点机制和向中小企业分配资源等方面的经验。



朱伟表示，越来越多中国企业拥有增加对东盟，特别是越南的投资需求，希望推动与越南各地方在发展基础设施、经济互联互通、投资和贸易等领域的合作。阮志勇强调越南政府始终重视、支持和为越南各部门和地方与包括广东省在内的中国各地方加强合作创造便利条件。

阮志勇一行参观越南青年革命同志会旧址。图自越通社

在广东期间，阮志勇一行参观了广州地铁集团；前往黄花岗墓园，为范鸿泰烈士墓献花；参观越南青年革命同志会旧址。（完）