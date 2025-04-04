越南政府副总理阮志勇会见LG Display（海防公司）总经理崔仁权

4月4日下午，越南政府副总理阮志勇在河内会见了LG Display越南（海防）公司总经理崔仁权（Choi In Kwan）及代表团一行。

阮志勇高度评价LG集团经营成果及LG Display越南公司对越南经济社会发展所作的贡献，强调越韩全面战略伙伴关系在经贸投资等各领域持续深化。他指出，面对复杂多变的国际形势和不断升级的贸易战风险，越南始终坚持维护政治稳定与社会经济发展政策，着力构建自主型经济体系，同时深化务实高效的国际合作。

阮志勇表示，越南政府将持续完善制度体系，为国内外投资者营造便利环境，始终与韩国等合作伙伴携手推进可持续投资。他建议各家公司继续扩大在越投资规模，深化与本土企业合作，助推越南深度融入全球价值链；建立信息沟通机制，协同应对新形势下经贸政策风险；加强与越南有关部门的协作，共同探索互利的解决方案。

崔仁权介绍，LG Display海防公司成立于2016年，主营高端智能显示屏的研发生产。公司注册资本从初始15亿美元增至2023年底的46.5亿美元，2024年追加23亿美元扩产投资，力争实现年增长30%目标。这些成就得益于越南政府与海防市的支持。

崔仁权强调，为满足全球客户对高科技产品的需求，该公司持续对技术装备进行升级改造，并已于2024年获得越南高科技企业认证。他希望越南政府延续高科技企业税收优惠政策，支持企业在越长期发展。

对此，阮志勇责成科技部、财政部积极指导企业完善税收优惠延期手续，为企业创造便利的营商环境。（完）