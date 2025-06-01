越南政府副总理阮志勇会见日本首相石破茂

据越通社驻东京记者报道，会见中，阮志勇强调，越南始终将日本视为在新时代发展进程中值得信赖的重要伙伴，希望双方密切配合，有效落实两国高层领导达成的共识，继续加强高层互访与接触，不断巩固政治互信和两国人民之间的深厚情谊。



石破茂表示，将推动两国高层领导达成的协议落地见效，特别是在贸易、经济、投资、科技、人力资源开发等重点领域。



阮志勇提议加强在经济、投资、贸易、文化、教育、地方间合作等方面的合作，推动日企加大对越南在城市轨道交通、高速铁路、能源、数字基础设施等重大项目的投资力度，同时促进两国高质量农业合作。



关于推动落实科技合作新支柱内容，阮志勇希望两国加强绿色转型、数字转型、高素质人力资源（特别是半导体人才）培训等领域的合作，并建议首相石破茂指示有关部门支持并推动提高宜山炼油化工厂项目的运行效率。



石破茂表示同意推动落实科技、创新、高素质人力资源培训合作新支柱，并希望日本能接收更多来自越南的劳动力，特别是高素质劳动力。



在会见中，双方还就共同关心的地区和国际问题交换意见，一致同意在多边论坛上密切配合，加强协作应对全球性挑战，推动多边自由贸易。



阮志勇还出席与日本经济团体联合会的圆桌座谈。图自越通社

当天，阮志勇还出席与日本经济团体联合会（Keidanren）的圆桌座谈。阮志勇强调，日本的协会和企业可以与越南政府一道解决经济发展中的“重大课题”，以新的战略视野打造“经济铁拳”，为两国带来实实在在的利益。



阮志勇欢迎Keidanren代表的意见，并表示将责成越南相关部委、地方政府迅速审查并解决困难障碍，尽快高效推进新投资项目的实施。

对于Keidanren提出的一些具体问题，阮志勇建议双方就具体项目、具体问题开展具体谈判以寻求解决方案。



阮志勇强调，越南正继续完善制度，改善营商投资环境，破除发展“瓶颈”，其中，政府已将改革行政手续、分级授权视为首要任务，力争打造东南亚最佳投资环境。



5月30日下午，阮志勇会见了住友商事株式会社代表董事、总裁兼首席执行官上野真吾。双方就北河内智慧城市项目、云峰二号液化天然气电厂、LOTUSat-1卫星项目等在越多个大型项目进行了探讨。阮志勇高度评价住友集团的贡献，并建议该集团拓展更多领域的投资，朝着成为越南的战略伙伴的方向努力。



上野真吾重申，住友集团将尽全力在越南成功实施各投资项目，为越南经济发展及两国合作关系作出切实贡献。

阮志勇出席 “2025年越南数字化转型日”活动。图自越通社

同一天，阮志勇与越南政府工作代表团出席了在日本东京举行的 “2025年越南数字化转型日”活动。



在活动上，阮志勇提出多项建议，包括加强战略技术与核心技术的研发和转让合作。越南希望借鉴日本在人工智能、大数据、网络安全、半导体、云计算、5G/6G等领域的经验，并加快数字人才的培养。越南希望日本为越南提供高素质数字人力资源的培训支持。



响应“2025年越南数字化转型日”的精神，阮志勇呼吁所有日本领导人、企业、科学家乃至民众以及在日越侨社群齐心协力，共同推动科技领域的新动力、新浪潮。



根据日程安排，5月31日访问日本最后一天，阮志勇将会见群马县知事，参观筑波航天中心，并与在日越南科学家进行交流。（完）