越南政府副总理阮和平：希望英国支持越南金融中心人才培训

越南政府常务副总理阮和平于2月26日下午在政府总部会见英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）时强调，越南高度重视与英国的战略伙伴关系，并希望在不久的将来将这一关系提升到更高水平。



阮和平建议两国加强各级特别是高层互访，有效落实双方合作机制，并在联合国、东盟与英国合作框架等多边论坛上密切协调。他还提议推动尽早安排越南党和国家领导人访英，以纪念两国建立战略伙伴关系15周年，从而推进越英关系迈上新台阶，在多个领域上实现务实高效合作。



阮和平副总理还讨论了贸易投资合作、教育培训、科学、高科技、应对气候变化、民间交流等领域的合作；希望英国对越南的优势产品持更加开放的态度。

阮和平希望伊恩·弗鲁大使积极推动两国贸易投资合作，支持英国企业以直接投资项目和通过金融模式进行间接投资的方式进入越南市场。



阮和平副总理表示，越南正在完善体制和制定政策，以在胡志明市和岘港市发展区域和国际金融中心。这是越共中央政治局和政府的一项重大方针，旨在在新纪元更快、更有力地动用资源来促进国家发展。他希望借鉴英国在建立组织机构和运营金融中心方面的经验，并建议英方协助展开人员培训，使其成为未来在胡志明市和岘港市两个金融中心工作的骨干力量。他希望英方协助越南吸引英国有实力的投资者、银行、基金和金融中心对越南金融中心进行投资。



伊恩·弗鲁大使表示，英国拥有丰富的经验，特别是在运营伦敦金融城这一全球领先的国际金融中心方面。英方愿意协助越南建立高效的金融中心模式，为越南未来发展提供资源。双方近期经常就此问题进行交流和经验分享。他认为，许多英国企业、投资基金和银行已在越南投资，并认为在越南建立国际金融中心具有巨大潜力。（完）