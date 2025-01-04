越南政府副总理裴青山：有效落实高层领导在外交活动中签署的合作协议

在会议上，各部委和行业代表评估了审查并推动已签署的承诺和协议的成效，并提出了提高该机制运作效率的措施，同时探讨了解决协议和项目落实过程中遇到的困难的方案。



与会代表普遍认为，建立并保持审查和监督机制，有助于提高各级政府、部门和地方对履行已签署国际承诺和协议的认知，从而使越南与合作伙伴的合作机制更加务实，提高对外工作和国际一体化的成效。



裴青山指出，各部委和地方在谈判和签署承诺、协议过程中作出的巨大努力是高层外交活动取得成功的充分体现，肯定了外交工作在争取国际资源服务国家经济社会发展方面的重要作用。



近期，越南在高层外交活动中签署的国际承诺和协议数量大幅增加。审查和督促机制已初步将“执行力文化”传播到各部委、机构和地方，使各部委和地方对履行承诺更加积极主动。

然而，这仅是起点。裴青山强调，关键在于要高效落实这些承诺和协议，使其为越南和合作伙伴带来利益。



2025年是落实越共十三大提出目标并为越共十四大做准备的关键之年。签署并落实与合作伙伴的承诺、协议和合作项目的意义比任何时候都重要。



裴青山要求各部委和地方继续发扬主动精神，全力推动职责范围内的承诺和协议的审查与落实工作，并定期向政府汇报。同时，要着力解决存在的问题，细化任务分工，确保承诺和协议在签署后迅速进入实施阶段。



裴青山还指出，在精简机构的过程中，要确保已签署承诺的审查和落实工作的连续性。（完）

