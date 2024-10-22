越南政府副总理裴青山会见中国驻越南大使何炜

2024年10月22日，在越南外交部总部，越南政府副总理、外交部长、越中双边合作指导委员会越方主席裴青山会见了中华人民共和国驻越特命全权大使何炜。

裴青山强调，越南党和政府一向重视巩固和发展越中睦邻友好和全面战略合作伙伴关系，视其为越南独立、自主、国际关系多边化和多样化的政策的客观要求、战略选择和首要优先方向。

为保持今后两党两国关系的良好发展势头，裴青山建议何炜大使和中国驻越南使馆推动中方有关部门与越南有关部门、地方保持密切配合，有效贯彻落实两国高层所达成的协议和共识，维护和弘扬两党两国高层交往的良好传统；推动各领域务实合作取得更多成果，造福两国人民。

双方增进人文交流，夯实民意基础，为越中关系发展注入新动力；继续在多边机制和论坛中保持密切协调和相互支持；就边界管理保护加强协调配合，共同维护海上和平稳定。裴青山建议双方认真贯彻落实两国高层所达成的共识、《关于指导解决越南社会主义共和国和中华人民共和国海上问题基本原则协议》；妥善处理渔船和渔民问题；站在对方的立场上，尊重彼此的合法权益，根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，通过和平方式解决争端和分歧。

何炜大使表示荣幸在中越全面战略合作伙伴关系进入新时代、构建具有战略意义的中越命运共同体感到荣幸；谨向越南政府副总理兼外交部长裴青山转达中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长、中越双边合作指导委员会主席王毅的问候。

何炜大使赞同裴青山副总理的意见，并重申，将努力落实两国高层所达成的协议和共识，推动具有战略意义的中越命运共同体建设走实走深，造福两国人民；希望在任职期间继续获得越南政府、各部委和地方的支持。（完）