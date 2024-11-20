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越南政府副总理裴青山会见世界银行副行长
裴青山强调，世界银行是越南密切、值得信赖的合作伙伴，为越南经济社会发展提供了大力支持，越南承诺加强与世行的伙伴关系，并希望继续在促进可持续增长、绿色经济、数字化经济和循环经济等领域开展合作。
裴青山对世界银行在未来5年内向越南提供的贷款将专注于基础设施（大型交通项目）、能源（能源转型和可再生能源）和农业（低甲烷水稻排放项目）等主要领域的建议表示欢迎。
裴青山指出，此类大型项目的大量新提案将为世界银行和越南的项目准备工作带来挑战。越南政府已积极指示各部委与世界银行讨论和认清政策分歧，并提出解决方案，以促进各项目准备和谈判。
裴青山建议世界银行区域办事处继续与越南有关机构密切合作，研究并提出解决方案，以缩短准备时间并有效解决越南法规与世界银行规定之间存在差异的情况。
曼努埃拉注意到越南最近在经济发展方面取得的成功。她表示，此行的目的是讨论越南如何在2045年成为高收入国家。这在很大程度上取决于内部因素和外部因素。越南已受益于国际贸易的开放。
曼努埃拉指出，越南利用世行提供的贷款项目拨付进度有所改善，但仍然缓慢。她认为，越南收入水平越高，进入国际金融市场的能力越强，从而能够调动多种资源来服务国家发展事业。（完）