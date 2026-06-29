越南政府副总理范氏清茶出席第四届亚洲—岘港电影节开幕式

范氏清茶致开幕词时强调，亚洲—岘港电影节已逐步确立其声誉，成为连接越南与地区电影的重要桥梁，有助于提升越南电影在国际一体化进程中的地位。这也是越南党和国家一贯政策的生动体现，即将文化视为社会的精神基础，同时是内生动力、软实力和可持续发展的动力。其中，电影不仅是一种艺术形式，更是具有巨大潜力的文化产业，有助于推广越南风土人情形象，为新纪元国家发展注入新动能。



为推动电影真正成为文化产业的支柱领域，并推动亚洲—岘港电影节未来持续提升影响力，范氏清茶要求文化体育与旅游部与岘港市人民委员会及相关部门配合完善体制机制，释放资源，为电影依托人才、创新、科技与国际合作实现发展营造便利环境。同时，不断提升电影节的水平，构建与文化、旅游及创意产业相结合的电影生态系统，将岘港打造成为区域内颇具吸引力和品牌影响力的目的地，并成为制片人及国际电影活动的重要聚集地。另外，激发艺术家队伍的创作热情，推出更多具有思想价值、艺术水准和越南文化特色的作品，赢得国内外观众认可；同时建设文明观影群体，增强知识产权与版权保护意识。越南政府将继续与电影行业同行，为电影的发展营造有利环境。



越南政府副总理范氏清茶发表讲话。图自越通社

岘港市人民委员会副主席、电影节组委会主任阮氏英诗表示，她相信通过本届电影节，岘港将继续巩固其作为文化、艺术与电影活动目的地的地位，同时为越南电影深度地融入地区及世界的电影作出积极贡献。



越南电影发展促进会主席、电影节总监、组委会联合主任吴芳兰表示，本届电影节将表彰亚洲及越南优秀电影作品，弘扬电影遗产，发掘、培训并支持青年电影人才，同时促进越南与地区及世界电影市场的对接。



第四届亚洲—岘港电影节于6月28日至7月4日举行，本届电影节共展映71部亚洲其它国家以及越南影片，继续彰显其作为区域电影交流与合作平台的重要作用，同时推广岘港作为国际文化艺术活动目的地的形象。（完）