越南政府副总理胡德福圆满结束对西班牙的工作访问

7月3日上午，胡德福副总理会见了西班牙加泰罗尼亚自治区主席萨尔瓦多·伊利亚。胡德福在会见中建议促进越南各地与加泰罗尼亚自治区各地之间在旅游、海港、药品、炼油、食品工业等领域中的合作，希望加泰罗尼亚自治区政府为旅居西班牙越南人社群创造更多便利条件。



西班牙加泰罗尼亚自治区主席萨尔瓦多·伊利亚希望向越南各地签署合作文件，同时考虑在越南开设贸易与投资代表处。



双方一致同意需进一步推动经济和金融领域的合作，为双方企业开展经营和投资创造便利条件；同时考虑开通越南与西班牙之间的直飞航线，旨在促进两国各地方间在贸易、投资、旅游和文化等领域的合作。



同日上午，胡德福副总理出席越南-西班牙企业论坛。



越南各大公司和集团领导在论坛上申明了促进与西班牙在所有领域上的合作的愿望。



胡德福副总理大会见大使馆工作人员和旅西越南人社群。图自baochinhphu.vn



* 随后，越南政府副总理胡德福造访了西班牙巴塞罗那金融中心（BCFE）。



胡德福高度评价巴塞罗那金融中心的地位与作用，并强调越南将发展金融中心视为推动经济快速、可持续增长的战略性动力。



越南国会已于2025年6月通过关于发展国际金融中心的决议。这是一个重要的进展，为越南在胡志明市和岘港实施具有突破性的优惠政策、吸引金融机构和战略投资者、发展资本市场以及新型金融产品奠定了法律基础。



胡德福副总理表示希望与BCFE加强务实合作，特别是在分享运营机制建设、吸引投资、发展金融科技、数字资产、绿色金融和金融市场国际化等方面的经验。他也期待双方共同搭建亚欧金融桥梁，推动投资资金流动、创新发展和数字化转型。



胡德福表示，越南政府愿意与BCFE携手开展专家交流、干部培训、提升监管机构和金融企业的能力建设等活动。胡德福相信，此次会晤将为双方今后开展务实合作创造更多机遇。



* 7月3日傍晚，胡德福副总理已会见巴塞罗那港主席何塞·阿尔贝托·卡博内尔·卡马隆加，并参观了巴塞罗那港。



* 此前，7月2日傍晚，胡德福副总理率工作代表团亲切会见了旅居西班牙的越南人社群。



由胡德福副总理率领的越南高级工作代表团已圆满结束对西班牙进行的工作访问。此访为推动两国关系迈上新高度做出重要贡献。（完）