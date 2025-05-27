越南政府副总理胡德福会见法国企业联合会副主席及40多家法国企业代表

胡德福副总理强调，越南政府高度评价法国企业运动联盟在过去一段时间内推动投资与贸易促进活动中的作用，为加强越法关系作出了积极贡献。法国是越南在欧洲的主要贸易、投资和发展援助伙伴之一，在与越南贸易往来的欧盟国家中排名第四。2024年，越法双边贸易额超过54亿美元，同比增长12.9%。在东盟国家中，越南也是法国的第二大贸易伙伴，仅次于新加坡。



胡德福副总理认为，两国在经贸与投资合作方面仍有巨大的发展空间，需要充分利用《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）以及《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）所带来的利益。值此机会，胡德福副总理建议法国雇主联合会及法国企业积极发声，推动法国国会尽快批准EVIPA协定，为欧洲和法国企业在越南加强经贸与投资合作创造有利的法律框架。

越南政府副总理胡德福。图自越通社

胡德福副总理强调，越南始终坚定不移走独立、自主、自强的经济发展道路，积极推进广泛、务实、高效的国际一体化进程。与此同时，胡德福副总理还介绍了越南年初以来在经济社会发展方面取得的积极成果。



法国企业运动联盟国际部副主席兼法国欧洲及外交部长特别代表弗朗索瓦·科尔班表示，双边贸易发展空间仍然广阔。两国企业具有互补优势。双方将关系提升为全面战略伙伴关系，为开展更加积极主动的合作活动奠定了坚实基础。

法国雇主联合会（法国企业运动联盟-MEDEF）国际部副主席兼法国欧洲及外交部长特别代表弗朗索瓦·科尔班。图自越通社

弗朗索瓦·科尔班还表示，两国全面战略伙伴关系的重要支柱还包括民营企业领域的合作。越南与法国之间建立了互信的经济关系。法国将始终与越南携手，共同推动互利合作，迈向繁荣发展，致力于两国的国家利益和民族利益。



在此次会谈中，来自交通运输、物流、数字化、可再生能源、农业、城市规划、金融等多个经济领域中的法国企业代表介绍了各自企业的优势与能力，并对越南过去30年来的发展成就表示印象深刻，希望在越南优先发展的领域与越南开展更为纵深的合作关系。（完）