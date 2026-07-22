越南政府副总理胡国勇赴莱州省芒叹乡检查暴雨洪涝灾后恢复工作

7月21日，越南政府副总理胡国勇率领工作代表团前往莱州省芒叹乡看望慰问灾民并检查暴雨洪涝灾后恢复工作。



在实地检查中，胡国勇表彰各力量迅速、尽心、尽力、负责地及时救助群众、克服自然灾害；要求应急救援力量抓紧搜寻失踪人员。胡国勇向有亲人遇难和失踪的家庭表示深切哀悼，并鼓励大家早日克服困难。



胡国勇要求军队、公安、卫生及其他力量与地方政府协调，抓紧继续搜寻失踪人员，救治伤员；妥善安排遇难者后事；为失去房屋和财产的群众提供住所、粮食、食品、饮用水和衣物。各相关部委协助并配合莱州省组织环境卫生整治、防疫工作；恢复交通。



在检查为24户失去房屋的居民建设的安置区（芒叹乡机场村）时，胡国勇要求第二军区、莱州省军事指挥部抓紧集中人力，早日完成房屋建设，让群众及时入住新居。



胡国勇与莱州省人民委员会领导举行工作会议，评价该省在指导和调控中发挥了主动、坚决的精神；各力量和地方密切配合、同步部署应对措施，为减少人员和财产损失作出了贡献。当前最重要的任务是抓紧协助群众建设新住房。该省需全面核查学校、卫生院和各类必要工程体系，确保学生按时开学复课的条件。从长远看，农业与环境部与莱州省人民委员会配合，全面核查评估存在山体滑坡风险的区域，制定人口安置方案，坚决不让群众继续在高风险滑坡区域居住。



胡国勇副总理检查为受灾房屋损失户安排的安置区域。图自越通社

胡国勇要求莱州省制定详细、切合实际的防灾应对预案；核查并绘制山体滑坡风险区域地图，针对不同降雨级别制定具体疏散方案，最高目标是保护人民群众生命和财产安全。



据莱州省人民委员会主席何光中报告，7月17日上午发生在芒叹乡的山洪直接影响了899户家庭共4263人。该省建议政府总理和中央各部委支持约5000亿越盾（约合人民币1.2亿元），其中建议从2026年中央财政预备金中紧急拨付3000亿越盾，用于建设约200户的集中安置区，恢复交通、水利、生活供水工程、学校、医疗机构，并处理存在山体滑坡和山洪风险区域。



政府已从预算预备金中拨付500亿越盾支持莱州省克服自然灾害。初步阶段，该省对每名遇难者家属提供2500万越盾的补助。



截至当前，芒叹乡的洪水和山洪已造成：7人死亡、1人失踪、10人受伤。约200户家庭的房屋受损或受到影响。300公顷水稻、经济作物和水产养殖被冲走或掩埋。交通基础设施也遭受严重损坏。估计损失约1900亿越盾。（完）