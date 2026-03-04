越南政府副总理胡国勇会见希腊议会第一副议长普拉基奥塔基斯

3月3日下午，越南政府副总理胡国勇会见了正在对越南进行正式访问的希腊议会第一副议长约阿尼斯·普拉基奥塔基斯（Ioannis Plakiotakis）。



胡国勇强调，越南始终重视与希腊的关系，并希望将双边合作强力提升至新高度，与两国的潜力和优势相匹配。



胡国勇建议，希腊议会推动关于经济、旅游、文化等领域的协定和协议的批准和执行监督工作。同时，同意加强在海运、海港-物流、造船、可再生能源、农业、旅游等领域的合作，研究推动开通直达航线，为两国企业界的长期合作创造便利条件。



借此机会，胡国勇感谢希腊成为首批批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）的欧盟成员国之一，并建议希方继续支持和动员其余欧盟成员国尽快完成该协定的批准，同时推动欧盟委员会对越南近期在预防IUU捕捞方面所作出的努力予以认可，以及尽早对越南出口水产品解除"黄牌"警告。



约阿尼斯·普拉基奥塔基斯高度评价越南经济社会发展的成就及其在国际舞台上日益积极的作用。他强调，越南是希腊在东南亚地区的重要伙伴，并相信，此访将有助于推动与越南在双方有需求、优势互补的领域开展务实、有效的合作。



双方一致评价双边合作正在积极发展，特别是贸易额稳定增长，2025年达到5.8亿美元，并肯定，双方合作潜力丰富，需要加强各级代表团互访与接触，以增强政治互信，寻找合作机会并促进各领域的合作。约阿尼斯·普拉基奥塔基斯强调，希腊希望欧盟尽早解除对越南的IUU黄牌警告。



在世界局势多变的背景下，两位领导人就共同关心的地区和国际问题交换了意见。一致认为两国拥有和平与国际法至上的共同价值观；同意加强在多边论坛上的协调与相互支持，支持在国际法基础上通过和平方式解决争端，为地区和世界的和平、稳定与可持续发展做出贡献。（完）