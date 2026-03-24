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越南政府副总理胡国勇会见俄罗斯彼尔姆边疆区区长马霍宁
在会见中，胡国勇对马霍宁一行访越表示欢迎，并指出，在越俄全面战略伙伴关系持续积极发展的背景下，此访具有重要意义。近年来，两国政治外交关系不断加强，各级代表团互访频繁，特别是越共中央总书记苏林于2025年5月对俄罗斯进行正式访问、俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金于2025年9月访越，以及越南政府总理范明政正在进行的对俄正式访问等高层往来，为双边关系注入了新动力。
胡国勇强调，越南始终重视巩固同俄罗斯的传统友好关系和多领域合作，其中地方间合作日益发挥务实作用，为深化双边关系奠定重要基础。
同时，胡国勇对越南各地方与彼尔姆边疆区在加工工业、能源、化工、教育培训及人文交流等领域的合作潜力表示肯定，并建议双方加强各级代表团互访，促进企业对接，为投资和贸易活动创造便利条件；同时扩大高素质人力资源培训合作，特别是在工程技术领域。
马霍宁表示，此次是其首次访问越南，对越南政府和人民的热情接待表示感谢，并高度评价越南近年来取得的经济社会发展成就。他强调，希望推动彼尔姆边疆区与越南各地之间开展更加务实的合作。
他介绍，彼尔姆边疆区是俄罗斯重要的工业中心之一，在机械制造、国防工业、化工及高科技领域具有优势。该地区愿与越南在互补领域加强合作，并继续为旅居当地的越南人社群提供支持，帮助其稳定生活、融入社会并实现发展。
马霍宁表示，相信在两国传统友好关系的坚实基础上，彼尔姆边疆区与越南各地方的合作将不断扩大并走深走实。
胡国勇表示，希望马霍宁此次访越取得圆满成功，为进一步巩固和发展越俄全面战略伙伴关系作出积极贡献。（完）