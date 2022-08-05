越南政府副总理武德儋：大学应成为管理模式的典范

越南政府副总理武德儋8月4日在由越南教育培训部与国会文化、教育委员会联合举行的2022年大学自主办学会议上强调，大学自主办学是艰难且漫长的革新路程。然而，实际表明大学教育成果向好转变。因此，这是一条单行道，只能前行不能后退，统一行动化解困难是唯一的办法。



越南政府副总理武德儋认为，在这一条十分艰巨且漫长的道路上存在许多不确定性，需要随时适应。因此，各所大学尤其是大型大学应成为管理模式的典范且要打造民主的环境。



政府副总理武德儋强调，大学的使命之一不仅是传播和教授知识，更是创造知识的地方。各所教育培训机构要从根本上进行科研创新，创造突破，促进创新。他强调，由于资源有限，要对部分有实力的教育培训机构进行投资，顺应国际趋势为越南各所大学通过国际资质认定创造便利条件。



与会代表在会议上强调，大学自主办学为国立大学乃至大学教育体系带来了可喜的成果。

河内理工大学是最早实施大学自主办学模式之一，该大学校长黄决胜副教授表示，在该校2017~2025年发展战略中，管理创新是关键的解决方案。



外贸大学校长裴英俊副教授表示，各教育培训机构应正确认识新形势下大学自主办学对大学教育的发展扮演的角色。



FPT大学校长黎长松博士则认为，大学自主办学是2011~2020年越南大学教育发展中的亮点。（完）