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越南政府副总理武德儋出席联合国亚太经社会第78届年会 提出亚太地区部分优先合作事项
武德儋在高级讨论会上高度评价亚太经社会为本地区经济社会发展过程取得巨大成就，帮助数亿人摆脱贫困作出切实贡献。另外，武德儋对新冠肺炎疫情、气候变化和自然灾害对经济社会复苏与发展，特别是2030年可持续发展议程造成的影响表示担忧。
在此背景下，武德儋提出本地区今后优先合作事项的重点。其一，将人类放在所有活动的中心地位，应建立社会保障体系，确保人们有工作、有收入和充分获得基本服务，加强应对新挑战的能力。其二，加强区域互联互通，特别是交通运输、能源、信息技术和传媒等方面，确保供应链具有弹性，推进数字化转型进程，缩小数字鸿沟。其三，促进革新创新，加强调动实施各倡议的资源，努力将增长模式转变为低碳增长，发展循环经济，应对气候变化等。
越南在实施联合国可持续发展议程取得的成就。2021年，越南可持续发展目标执行情况在165个国家中排名第51位，比5年前上升了30多位。 越南有效控制了新冠肺炎疫情，并转向安全灵活适应疫情，逐步恢复与发展经济和社会的阶段。武德儋希望亚太经社会乃至联合国和国际社会继续助力越南恢复与发展经济和社会，实现可持续发展目标和兑现越南在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上作出的承诺。他强调，越南继续为亚太经社会乃至联合国作出主动、积极、有效和负责任的贡献，致力于世界和地区和平、稳定、可持续、包容性的发展，不让任何人掉队。
在出席亚太经社会第78届年会期间，武德儋会见阿尔米达•萨尔西娅•阿里沙赫巴纳。武德儋强调支持本届年会通过的《曼谷声明》,对地区难以如期完成各项可持续发展目标的预期表示担忧，同时建议亚太经社会为包括越南在内的发展中国家实现可持续发展目标提供援助。
阿尔米达•萨尔西娅•阿里沙赫巴纳高度评价越南为亚太经社会作出的贡献，同时强调亚太经社会愿意助力越南加快可持续发展目标实现进度。
亚太经社会1947年成立，是联合国经社理事会下属五个政府间区域经济委员会之一。亚太经社会共有53个正式成员和9个准成员。亚太经社会年会是各成员国讨论经济、社会和合作等问题的机会。（完）