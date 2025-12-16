越南政府副总理梅文政出席越南残疾人体育代表团出征第十三届东盟残运会仪式

12月16日，越南文化体育与旅游部越南体育局与越南残奥委员会在胡志明市孙德胜博物馆为越南残疾人体育代表团参加2026年1月15日至27日在泰国举行的第十三届东南亚残疾人运动会举行出征仪式。



凭借多年来在历届东盟残运会上稳居前列的优异成绩，越南残疾人体育代表团在本届赛事中设定目标，力争夺得40至50枚金牌，跻身东南亚地区前4至5名。



越南政府副总理梅文政在出征仪式上强调，越南党和国家始终高度重视残疾人及残疾人体育事业，通过制定和实施各项方针政策，为残疾人平等、充分享有公民权利创造条件，鼓励其发挥能力，为社会和社区发展作出贡献。通过体育活动，进一步弘扬民族优秀传统文化，宣传友好、真诚、热爱和平的越南国家形象，为巩固地区友谊与团结作出积极贡献。



越南政府副总理梅文政发表讲话。图自越通社

越南体育总局副局长、代表团团长黎氏黄燕代表越南残疾人体育代表团发言时表示，越南残疾人体育代表团将以最高决心参赛，全力以赴争取最佳成绩，为祖国争光，同时增进与东南亚各国之间的团结与友谊。



第十三届东盟残运会共有东南亚11个国家参加，是地区规模最大的残疾人体育盛会，设有19个比赛项目、500多个小项，其中多项比赛按照国际残奥委员会（IPC）监督标准组织实施。



在本次运动会上，越南派出185名成员参加，其中包括141名运动员（含2名领跑员）、27名教练员和17名团务人员，参与田径、游泳、举重、羽毛球、乒乓球、国际象棋、柔道、地掷球、射箭、网球和击剑共11个项目的角逐。此次赛事是越南为参加日本第五届亚洲残运会以及2028年美国洛杉矶残奥会进行队伍建设和力量储备的重要契机。



此前，梅文政同中央各部委、胡志明市代表以及越南残疾人体育代表团成员前往胡志明主席塑像公园向胡志明主席敬献鲜花，并在孙德胜博物馆向孙德胜主席进香献花，展现顽强拼搏、为祖争光的精神。（完）