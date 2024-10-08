越南政府副总理兼外长裴青山：苏林蒙古、爱尔兰、法国之行留下历史印记

越通社特派记者报道，10月8日，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团乘专机抵达河内内排国际机场，圆满结束对蒙古、爱尔兰进行国事访问，出席第十九届法语国家首脑会议并对法国进行正式访问之行。值此机会，越南政府副总理兼外交部长裴青山就苏林此行取得的主要成果接受了记者的采访。

裴青山表示，在蒙古、爱尔兰和法国期间，苏林和越南代表团共进行了近80场双边和多边活动。此次出访有许多特别之处。这是越南领导人时隔16年首次对蒙古国进行国事访问，是建交近30年后首次对爱尔兰进行国事访问，是时隔22年对法国进行正式访问，也是越共中央总书记、国家主席首次出席法语国家首脑会议。

裴青山指出，苏林此次出访取得圆满成功，主要体现在以下几个方面：

首先，各国领导人、政府和议会对苏林及越南高级代表团给予最诚挚、热情、周到且十分特别的接待，充分体现了各国对越南地位与威望的高度重视，展现越南与各国的深度政治互信。

第二，此次出访是在越南进入新时代，深入贯彻落实越共十三大外交政策的背景下进行。苏林此次出访为越南与三国关系史留下了历史印记，越南分别与三国发表了联合声明，即有关建立越南与蒙古全面伙伴关系的联合声明、有关建立越南与爱尔兰教育培训领域战略伙伴的联合声明和有关将越南与法国关系提升为全面战略伙伴关系的联合声明。越南与各国还签署了近20份合作文件，为促进与各国在各领域的合作关系创造新机会。

第三，苏林出席第十九届法语国家首脑会议并发表重要讲话，传播了越南支持多边主义的信息，强调了包括法语国家在内的多边组织在促进合作、应对共同挑战方面的作用。我们还充分利用这一契机，促进与其他国家和国际组织的关系，介绍了在越南经贸投资与合作的巨大潜力。许多国家将越南视为法语国家的发展典范。

对于今后落实此次出访达成的合作内容，裴青山指出，越南将与各国通过以下几个方面推动所达成的共识落实到位：

一是通过党、国家、政府、国会和民间交往等渠道，与蒙古、爱尔兰、法国保持各级代表团互访，进一步增进政治互信，促进与法语国家组织成员的团结和友谊，充分发挥越南与各国之间现有的合作机制，同时研究建立新的合作机制。

二是不断创造动力，推动合作，落实好与各国达成的各项联合声明和具体领域的合作协议。

三是越南将与法语国家大力促进经济支柱发展，充分利用法语国家的巨大潜力，加强贸易、投资、农业、能源等领域的合作，从而提高越南在法语国家组织的参与度，增强法语国家的凝聚力。

四是进一步推进侨务工作和领事保护工作，发挥旅外越南人的作用，促进两国友好合作，采取果断有力措施，满足旅居蒙古、爱尔兰、法国等国的越南人的合法愿望。

裴青山强调，苏林此次出访取得了重要和全面的成功，在巩固传统友谊的基础上，不断深化与蒙古、爱尔兰和法国之间的关系，展现了越南独立自主、多边化、多元化，成为国际社会的好朋友和可靠伙伴的外交政策，为地区和世界的和平稳定、合作与可持续发展作出贡献。（完）