越南政府副总理兼外长裴青山：为促进越南与各国合作提升到新高度奠定坚实基础

值此机会，越南政府副总理兼外长裴青山就苏林总书记此访的意义和显著成果接受了媒体记者的采访。



裴青山表示，越共中央总书记苏林此次访问除了翻开越南与前苏联传统合作关系新篇章外，还巩固并重新定位建立在越南与各国一代又一代领导人和人民精心培育的深厚传统友谊基础之上的关系。



此次访问也是我们向国际友人传递重要信息，即越南党、国家和人民始终对曾经全力支持越南民族解放、国家统一事业以及当今国家建设与发展的国家的感情。各国高级领导人和人民对苏林总书记与夫人及越南高级代表团给予了诚挚感情，并以热情、隆重、充满特殊礼遇的方式接待越南代表团。



为期8天的访问期间，越南代表团共开展了80多项活动。让我们感到非常自豪的是，四国领导人及各界人士都高度评价越南在各方面取得的强劲发展成就。各国领导人同时对越南正在推进充满突破性和转折性并引领越南民族迈入奋发图强新纪元的革新措施给予高度认可。



越共中央总书记苏林与哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫。图自越通社

裴青山指出，越共中央总书记苏林此次出访取得了显著成果，越南贯彻落实独立、自主、和平、友好、合作与发展的外交方针，积极推进对外关系多样化、多边化，主动且积极地展开全方位、纵深的国际一体化。



越南与哈萨克斯坦、阿塞拜疆和白俄罗斯的关系已提升为战略伙伴关系，使与越南建立战略伙伴关系的国家总数增至37个；进一步深化与俄罗斯联邦的传统友好关系和全面战略伙伴关系，不断增强越南与各国政治互信，拓展各领域合作新方向。



苏林总书记与各国高层领导都强调，高度重视并优先发展历经岁月和历史沉浮而愈加坚固的传统友好关系，这些国家在过去为争取独立事业并肩作战和今天国家发展事业中继续携手同行。



越共中央总书记苏林与各国高级领导人的重要会晤取得了丰硕成果，为越南与有关国家未来合作关系奠定了基础。这些成果不仅为传统合作框架注入了新动力，还在诸多潜力巨大的新领域开辟了合作空间。



苏林总书记与各国领导人一致同意通过代表团互访、各级特别是高级别互访来加强政治互信。在经济、贸易和投资方面，各国领导人都强调政府间委员会机制的重要性，并鼓励提高其运作效率，从而提出具体措施，切实落实已签署的承诺与协议。



在多边合作层面上，苏林总书记与各国领导人强调，维持各地区和平、安全与稳定环境的重要性，以及在《联合国宪章》和包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，通过和平方式解决争端的重要性。

越南政府副总理兼外长裴青山。图自越通社

访问期间，越南与哈萨克斯坦、阿塞拜疆、俄罗斯联邦和白俄罗斯等国家已签署了大约60项合作协议，涉及外交、国防安全、科技、能源、教育培训、航天等领域，为越南与各国关系迈向更深入、务实和高效发展构建了重要的法律框架。



为切实落实此次访问期间取得的重要成果，今后一段时间，越南各级机构将与各合作伙伴积极、密切配合，紧紧围绕各项联合声明、合作协议以及高级领导人之间达成的共识，重点推进以下几个方面的工作：



第一，定期开展各级代表团互访和高层接触，在所有渠道上加强交流与合作。越南与各国将有效保持双边合作发展势头，继续巩固和提升政治互信，进一步深化长期以来的传统友谊。



第二，切实落实各项合作机制，在各领域上提升务实合作水平。在经济、贸易与投资方面，越南将通过政府间委员会机制深化与各伙伴的合作，以及在欧亚经济联盟（EAEU）等多边框架下加强协调，致力于改善营商环境，为双方企业长期进入对方市场进行投资与经营创造有利条件。



三是，通过民间交流、科研合作、教育培训、旅游等活动，加强越南与各国人民之间的交流互动，夯实越南与各合作伙伴关系的人文基础。



四是，在多边机制和论坛中，特别是在联合国框架下，保持协调与合作，相互支持。



此次访问所取得的成果将为推动越南与各国继续继承、发扬和提升传统友谊关系，为各自国家的发展作出贡献，造福各国人民，致力于推动地区和世界和平、合作与发展。（完）