越南政府副总理兼外长裴青山就苏林总书记访俄接受俄罗斯媒体的采访

在谈到五月九日胜利日，裴青山高度评价说，该事件是前苏联、当今的俄罗斯、热爱和平人类和全世界革命和民族解放运动的伟大历史里程碑。

1945年苏联在伟大卫国战争中取得的胜利不仅极大地鼓舞了全球，尤其是包括越南在内的亚洲、非洲和拉丁美洲等的发展中国家为民族独立、民主与社会进步而奋斗的运动。这一伟大胜利也奠定了当今世界多边主义的基础，极大地推动了世界政治格局的转变，其中最为突出的成就是联合国的成立。



关于越南与俄罗斯在历史长河和当今阶段保持和发挥全面战略伙伴框架的核心原则，近期两国之间最突出的合作结果，今后两国希望进一步推动的优先合作领域以及苏林此次访俄期间双方将集中讨论的重要内容，裴青山表示，75年前，越南与苏联正式建立外交关系，为两国在双边合作领域、在各国际和地区框架的合作关系打下坚实基础。越南党、国家和人民始终铭记苏联在争取民族独立斗争和国家建设过程中提供的巨大帮助和支持。数十年内的全面、巨大和宝贵的支持和帮助成为助力越南民族解放、建设与捍卫国家事业取得成功的重要因素之一。当今越俄关系继承和延续了此前越南与苏联良好和亲密的友好合作关系。



1994，越南与俄罗斯签署了《越俄友好关系基本原则条约》。在该条约基础上，越俄友好合作关系不断发展并提升至新水平，2012年，两国正式建立全面战略伙伴关系，标志着双边关系迈上新台阶。



凭借双边关系的核心原则、坚实基础和深厚历史，加上两国的共同努力，今年标志着越俄携手构建各领域合作关系75周年。这种合作关系符合两国利益，是两国人民的宝贵财富，也是传统友谊和互利合作关系的典范。



两国在政治、经贸、教育培训、科技等领域的合作也呈现积极发展势头。



在政治外交领域，双方互信程度提高，并通过各级尤其是高级别互访不断巩固。两国还保持着多个外交、国防、安全领域的协调与对话机制。



在经贸方面，近年来，双边贸易保持稳定发展。2024年双边贸易额达45.8亿美元。俄罗斯目前在越南投资项目199个，注册总资本达9.9亿美元。越南在俄罗斯投资项目16个，注册总资本达16亿美元，在越南对外投资的81个国家和地区中排名第4。



在教育培训领域，前苏联曾为越南培养了近4万名各类专业干部与专家。当前，俄罗斯继续支持越南的人才培养，现约有5000多名越南留学生在俄留学。



双边科技合作持续推进，双方开展了多项科研项目和技术转让工作。在越南设立的热带中心框架下的科研合作取得积极成果。两国正在实施核科技研究中心项目。



两国地方合作不断加强，双方目前已建立大约20对地方合作关系，重点包括河内、胡志明市与莫斯科、圣彼得堡之间的交流合作。



两国还在联合国、亚太经合组织（APEC）、亚欧首脑会议（ASEM）、东盟地区论坛（ARF）等多边框架和国际组织中保持密切协调合作。



值此苏林总书记与夫人及越南高级代表团即将出席伟大卫国战争胜利80周年庆典并对俄罗斯联邦进行正式访问之际，越南希望表达对前苏联以及今天俄罗斯在抗击法西斯、坚决捍卫世界和平中所作出的巨大牺牲与贡献的崇高敬意与深切缅怀。借此机会，越南也希望进一步增强两国之间的政治互信，明确推动越俄传统友谊与全面战略伙伴关系迈上新高度的方向，同时巩固越南共产党与俄罗斯主要政党的合作关系。



在此次访问框架内，苏林总书记将同俄罗斯高级领导人举行一系列重要会晤，旨在为越俄双边合作注入新动力。此次访问不仅推动传统合作领域的深化，还 开创两国在经济、贸易、投资、基础科学、能源、高新技术、人工智能等诸多具有潜力的新领域的合作前景。这些活动将成为推动实现越俄双边关系发展战略目标的重要动力，符合两国人民的利益，有助于维护地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展。



裴青山同时表示，目前能源是越俄全面战略伙伴关系中的支柱合作领域之一，具有战略意义，充分体现了两国传统友谊与合作精神。多年来，越俄在石油领域的合作成效显著，始终遵循国际法律准则，为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出了积极贡献。目前，俄罗斯是越南在能源领域，尤其是在石油领域的重要合作伙伴。越俄合资企业Vietsovpetro和Rusvietpetro在越南和俄罗斯的石油勘探与开采方面运作非常高效。近年来，双方在和平利用核能方面也取得了实质性进展，同时不断拓展在可再生能源、绿色交通等新型能源领域的合作。



在地区内，凭借其地缘战略优势，越南积极参与包括东盟、东盟与中日韩、亚太经合组织（APEC）等在内的能源合作与能源安全机制。越南作为与俄罗斯在能源领域拥有长期、可靠、传统合作关系的国家，愿意成为俄罗斯与其他国家在该领域经验交流与合作搭建桥梁。与此同时，越南也希望从各方特别是在高新技术、新能源技术方面不断学习借鉴各伙伴的经验，为越南能源合作的深入发展奠定坚实基础，进而有力保障国家能源安全，推动可持续发展，为地区乃至世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。



裴青山也就形成越南对外路线的宝贵历史经验教训、助力越南保持与各大权利中心之间的平衡的原则和政策调整接受媒体的采访。



隶属于越俄合营企业——越俄油气联营公司（Vietsovpetro）的白虎油田第二中心技术钻井平台。图自越通社

关于形成越南当前国际关系中的对外路线的历史珍贵教训，裴青山表示，越南在争取民族独立、实现国家统一以及当前革新事业中所取得的伟大成就都离不开对外工作的深刻印记和重要贡献。过去80年中积累的宝贵历史经验教训，至今依然具有深远价值，继续为越南在新纪元——民族奋发图强的纪元中指引对外交往的方向。



裴青山已指出四大经验教训：



一、确保国家-民族最高利益。国家-民族利益一直是行动的指南针，在平等、互利合作、符合联合国宪章和国际法等的基础上确定越南对外路线和政策的最重要依据。



二、把民族力量与时代力量结合起来。在当前阶段，外交继续在争取有利的外部条件与资源，如和平、合作与发展的趋势，第四次工业革命的成果以及数字化转型、绿色转型等发展趋势，为国家发展事业服务中继续发挥先锋作用。



三、外交与国防、安全及其他领域的紧密结合，在制定和开展对外路线中发挥重要作用。在当前阶段，我们确定，外交与国防、安全等领域一同发挥着重要作用，有助于未雨绸缪、居安思危保护国家，牢牢捍卫独立、主权和领土，营造一个和平、稳定、有利的国际局势，争取资源和条件来推动国家发展。



四、关于与世界融合的教训，把国家置于时代的主流；当今为深度、全面、充分地融入国际，国际化已成为发展的动力，成为整个政治体系和全体人民的事业。



这些宝贵的历史经验教训继续是越南在新纪元的对外政策定向，确保符合国际背景，有助于越南继续在国际舞台上巩固和提升地位。



关于助力越南保持与各大权利中心之间的平衡的原则和政策调整，裴青山表示，越南一贯奉行独立、自主，多边化、多样化对外关系，是国际社会值得信赖的朋友、伙伴和负责任的成员，积极主动、深入和全面地融入国际社会的外交政策。越南的外交原则和方针是在《联合国宪章》和国际法的基础上，最大限度地保障国家—民族利益；坚定不移地斗争，维护国家独立、主权、统一和领土完整，坚持“以不变应万变”的策略，努力保持和平、稳定，服务于国家建设与保卫事业。



同时，越南实行“四不”国防政策，即不加入军事同盟、不与任何国家结盟来对抗其他国家、不允许外国在越南境内设立军事基地或利用越南领土对抗其他国家、在国际关系中不使用武力或以武力相威胁。



在此基础上，尽管当前国际和地区环境不断变化，越南仍成功构建起开放的对外格局，与194个国家建立外交关系，是70多个国际和多边框架的积极成员；与34个国家建立战略伙伴关系和全面伙伴关系，并与所有联合国安理会非常任理事国建立了战略伙伴关系以上级别的关系。同时，越南在全球和地区事务中日益发挥积极、负责任的作用，推动解决国际社会和地区的共同关切问题，推动东盟在地区架构中的中心地位。（完）