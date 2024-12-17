越南政府副总理兼外长裴青山会见老挝高级领导

正在访问老挝并共同主持第十一次越老外交部副部长级政治磋商的越南政府副总理兼外长裴青山12月17日分别会见了老挝人民革命党总书记、国家主席通伦·西苏里和总理宋赛·西潘敦。



裴青山向老挝人民革命党总书记、国家主席通伦·西苏里汇报12月16日与老挝外交部长通沙万·丰威汉举行的政治磋商的成果。裴青山高兴地看到双边合作在多个领域取得积极进展，其中高层互访频繁，2024年力争双边贸易额达20亿美元，积极为部分重点项目排忧解难。



通伦·西苏里高度赞赏两国近年来合作成果，并建议，两国在各自党代会筹备工作、党的建设工作、政治体系建设、经济社会管理和国际一体化等方面积极交换信息和分享经验。



通伦·西苏里高度评价两国外交部维持重要合作机制，并本着坦诚守信的精神，就两国关系中的重大战略问题进行广泛交流，为两党和两国领导人处理外交事务提供参谋。



通伦·西苏里再次感谢越南为老挝担任东盟轮值主席国提供的精神和物质上的支持，并强调，这是两国的共同成功。



裴青山会见老挝总理宋赛·西潘敦时强调，两国外交部将努力配合双方各部委、行业继续落实好越老合作协议、计划和项目，为今后两国重要对外交往工作，其中包括越老-老越政府间双边合作委员会第47次会议做好准备。



宋赛·西潘敦强调，老挝党、国家、政府和人民始终高度重视巩固和加强与越南的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系；并重申，2024年两国总理互访频繁，印证了两国具有高度的政治互信。宋赛·西潘敦高度赞赏裴青山此访和两国外交部政治磋商机制，为推动两国关系以及两国外交部今后在共同关心的国际和地区问题的合作作出了积极贡献。



宋赛·西潘敦一致同意，将指示老挝各部委行业核查并推动落实两国近期达成的高层协议。宋赛·西潘敦高度赞赏越南企业在老挝开展经营活动，并继续呼吁越南企业扩大对老挝各领域的投资力度，进一步促进老挝经济社会发展和改善人民生活水平。（完）



