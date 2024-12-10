越南政府副总理兼外长裴青山会见中国副主席韩正

越通社驻北京记者报道，12月10日，在访问中国并共同主持越中双边指导委员会第16次会议期间，越南政府副总理兼外长裴青山会见中华人民共和国副主席韩正。



裴青山强调，发展与中国的长期友好关系是越南在奉行独立自主、多边化、多样化对外关系路线中的一贯主张、客观要求、战略选择和头等优先；高度评价两党两国近年来积极发展趋势和重要结果。



韩正强调，中方高度重视同越南全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的命运共同体，始终将其作为中国周边外交政策的优先方向，并支持越南实施国家革新、工业化、现代化建设事业和成功建设社会主义国家。



双方就未来推进双边合作方向交换了意见时，一致同意加强指导两国各层级、各行业、各地方密切配合，积极落实高层领导所达成的共识，为进一步深化两国全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体作出贡献。



裴青山建议加强高层和各级代表团的互访，促进发展战略对接、交通基础设施建设、经贸、投资、文化、教育和旅游等领域的合作，优先展开连接越南与中国的3条标准轨距铁路线的项目，建议中方扩大进口越南商品，鼓励信誉良好的企业投资于具有现代技术、代表中国发展水平的大型、优质项目。



裴青山建议双方联合举行纪念两国建交75周年和2025年越中人文交流年等活动，积极宣传两国传统友谊。同时，他建议双方认真落实有关海上问题的高层协会和共识，根据国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》增进共识，缩小分歧，尊重彼此正当合法权益，为维护世界和地区和平、稳定与发展作出贡献世界。



韩正强调，中方愿同越方一道，保持高层和各层级战略沟通，进一步深化各领域的务实合作，推动两国全面战略伙伴关系和具有战略意义的中越命运共同体不断深入发展。他还强调，中方支持越南成功举行越南共产党第十四次全国代表大会，加强交通互联互通，加大旅游和教育培训的合作力度，使贸易关系再创下新纪录，推动多边合作；支持越南成功举办2027年亚太经合组织（APEC）相关活动。

韩正还建议双方加强民间交流，夯实民意基础，更好地管控和化解海上分歧，为维护世界和地区和平稳定、合作与发展环境作出贡献。（完）