越南政府副总理兼外交部长裴青山会见日本共产党代表团

会见时，裴青山同志对Tanaka Yu同志和日本共产党代表团在越南共产党与日本共产党建立关系65周年和两国建立全面战略伙伴关系近两年之际对越南进行访问表示欢迎。他评价说，越日关系正处于最好发展阶段，两国在党、国家、国会、民间等各渠道的交流与合作和越日两党合作关系正在得到有力推进。

越南政府副总理兼外交部长裴青山和日本共产党书记局代局长、主席团副主席Tanaka Yu以及双方代表合影。图自越通社

裴青山同志建议日本共产党密切配合，深化两国关系，促进越南共产党和日本共产党关系迈上新台阶，继续支持日本政府推动越日在所有领域的全面战略伙伴关系务实与有效发展，为帮助越南成功实现工业化、现代化事业作出贡献，支持日本政府制定政策，为在日越南劳动者创造便利和平等的条件。

Tanaka Yu同志高度评价越南外交部在促进两党两国关系和两国民间交流中起着作用。他对越南将于2026年担任《不扩散核武器条约》审议大会主席国表示赞赏，并希望与越南共为共创无核武器世界而努力。

Tanaka Yu同志希望继续发展两党两国友好关系和优良传统。他强调继续加强高层交流与接触，维护两党理论交流机制的必要性；并重申，日本共产党支持保护包括旅日越南人在内的外国人的合法利益，为建设与外国人和平共处的日本社会作出贡献；同时高度评价并希望继续参加越南主办的东盟未来论坛等多边活动。（完）