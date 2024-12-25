越南政府副总理兼外交部长裴青山会见巴勒斯坦总统国际关系事务顾问兼特使里亚德·马利基

12月25日，越南政府副总理兼外交部长裴青山在河内会见了正在访越的巴勒斯坦总统国际关系事务顾问兼特使里亚德·马利基（Riad Malki）。

裴青山强调，越南一向重视与包括巴勒斯坦在内的传统友好国家的关系。他表示，越南深刻理解并对巴勒斯坦政府和人民当前在加沙地带冲突中遭受的巨大损失和挑战深表同情。越南认为，巴以冲突有关各方应立即达成永久停火协议，保护平民和民用基础设施，同时加强人道主义援助，为巴勒斯坦人民提供必要支持。裴青山重申，越南坚定支持“两国方案”，包括以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，这符合国际法和联合国相关决议。

里亚德·马利基感谢越南对巴勒斯坦人民正义事业始终如一的支持。他强调，越南是巴勒斯坦人民不可被剥夺的自决权和建立独立国家的权利取胜的奋斗道路上的榜样和无尽的灵感源泉。他还分享了巴勒斯坦目前面临的重大损失、困难和挑战，并希望包括越南在内的国际社会继续大力支持和推动和平解决争端的努力，加强对加沙地带人民的人道主义援助。

此外，双方一致同意继续寻找克服困难的办法，推动贸易、教育、科技、农业等潜在领域的合作，加强文化交流和两国人民的联系。双方还同意推进双边合作机制的落实，包括两国外交部之间的政治磋商机制，并推动各项协议的谈判和签署，为两国合作创造便利条件。

裴青山表示，越南愿与国际社会配合，参与支持巴勒斯坦的人道主义援助和能力建设的努力。

里亚德·马利基强调，双方在加强合作方面潜力巨大，并表示，将积极协调推进本次会谈达成的共识的实施。（完）