越南政府副总理、国防部长潘文江会见瑞典和阿尔及利亚驻越大使

5月12日下午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了瑞典驻越南大使约翰·恩迪西和阿尔及利亚驻越南大使阿泽丁·贝什卡。



在会见瑞典驻越南大使约翰·恩迪西时，潘文江强调，越南将瑞典视为越南在北欧地区的重要合作伙伴之一。潘文江高度评价越瑞两国过去一段时间的防务合作成果，特别是在国防工业、电信技术等领域。潘文江认为，两国防务合作潜力仍有待挖掘，同时表示希望未来约翰·恩迪西大使继续关心推动两国防务合作。



约翰·恩迪西大使表示，将努力配合越南国防部推动越瑞关系总体发展，特别是两国防务关系日益实质、有效发展，并希望未来双方继续在符合各自需求和利益的基础上，交流探讨合作可能性。

越南政府副总理、国防部长潘文江大将会见阿尔及利亚驻越南大使阿泽丁·贝什卡。图自baochinhphu.vn

在会见阿尔及利亚驻越南大使阿泽丁·贝什卡时，潘文江强调，过去一段时间，越阿关系发展积极，特别是两国于2025年11月将关系提升为战略伙伴关系，这有助于巩固坚实的政治基础，为多个领域的双边合作创造新动力。



潘文江表示，越阿防务合作一直受到两国、两国国防部领导人的关注和推动，并取得了一些积极成果，特别是在代表团互访、培训合作等方面。



阿尔及利亚是越南国防部设立常驻国防武官办公室的两个非洲国家之一。双方互派代表出席2024年5月的奠边府大捷70周年和2024年11月的阿尔及利亚国庆70周年庆祝活动，体现了双方对各自国家传统友好关系以及深厚历史联系的珍视。



为进一步深化越阿防务合作关系，潘文江建议未来阿泽丁·贝什卡大使支持两国防务部门协调开展若干合作内容，包括：各级代表团互访，特别是高层代表团；研究签署防务合作谅解备忘录，为推动和实施各项合作内容奠定基础；推动双方有需求及优势领域的防务合作，如培训合作、历史研究、国防工业、后勤—技术；加强在地区及国际多边防务安全机制和论坛上的相互支持。



阿泽丁·贝什卡大使对越阿之间良好的合作关系表示高兴，认为两国关系在牢固的历史基础、争取民族独立斗争理想的相似性以及国家发展渴望的基础上不断得到巩固和发展。



阿泽丁·贝什卡大使完全赞同越南国防部提出的合作建议，并表示阿尔及利亚希望推进多个领域的双边防务合作，重点内容包括代表团互访、培训合作、联合国维和行动等。阿泽丁·贝什卡大使强调，将努力为促进越阿总体合作关系，特别是两国防务合作日益走向实质、有效作出贡献。



借此机会，潘文江邀请瑞典和阿尔及利亚国防部领导及国防工业企业参加预计于2026年12月举办的第三届越南国际防务展。（完）